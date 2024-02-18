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الجزائر

ملفات النظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية، الرقمنة وحج 2024 على طاولة مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
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ملفات النظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية، الرقمنة وحج 2024 على طاولة مجلس الوزراء
موقع رئاسة الجمهورية

يترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد 18 فيفري، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عروضا تخص عدة قطاعات، حسب ما أفادت به الرئاسة في بيان. 

وجاء في نص البيان “يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عروضا تتعلق بالقانون الأساسي للنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، عرض حال مرحلي لاستراتيجية الرقمنة، المهمة الجديدة لما كان يسمى (المزارع النموذجية) واستراتيجية قطاع الري حول الماء الشروب والمياه المستعملة، بالإضافة إلى عرض حال تحسبا لموسم الحج 2024″.

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