“ملفات فارغة” تعرقل استيراد السيارات الجديدة

اللجنة التقنية لدراسة الملفات تفضح أصحاب الطلبات

غياب كلي للدفتر العقاري وشهادات المطابقة ورخص البناء وكاميرات المراقبة

“غربال” مديري الصناعة بالولايات يسقط طلبات اعتماد 9 وكلاء

ردت اللجنة التقنية لدراسة ملفات وكلاء المركبات الجديدة على أصحاب الملفات المرفوضة، بأن سبب الرفض هو غياب الدفتر العقاري عن ملفاتهم وكاميرات المراقبة على مستوى غرف العرض وشهادات المطابقة ورخص البناء، وهذا أثناء معاينة مديري الصناعة للمنشآت بالولايات، في حين قرر هؤلاء الطعن في قرار اللجنة، وأكدوا أن عملية دراسة ملفات الاستيراد استغرقت وقتا أطول بكثير مما ينص عليه دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط، والتي حددها بـ20 يوما فقط.

وقال مصدر ذو صلة بالملف إن اللجنة التقنية لدراسة ملفات استيراد السيارات رفضت 9 طلبات بسبب مشاكل مرتبطة بالعقار، على إثر معاينة مديري الصناعة بالولايات لمناطق نشاط هؤلاء الوكلاء، على غرار الدفتر العقاري الذي اشترطت جلبه من طرف المودعين للملف المؤجرين للعقار، وهو ما يصعب تحقيقه، حيث يرفض المؤجر منح الوكيل الدفتر، وأيضا كاميرات المراقبة داخل غرف العرض لأصحاب العقارات المملوكة، ورخص البناء وشهادات المطابقة، حيث تجتمع اللجنة التقنية لدراسة الملفات المودعة بشكل يومي تقريبا لفرز كافة الطلبات.

وتلزم المادة 16 من دفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد المركبات الجديدة إبلاغ وكيل السيارات بالرفض من طرف اللجنة التقنية في حال تسجيل أي نقص في ملفهم، في حين يؤكد وكلاء السيارات المعتمدون أنه لم يتم تحديد أسباب الرفض بناء على قوانين أو مواد متضمنة في دفتر الشروط المنظم للنشاط، واكتفت اللجنة بإبلاغهم برفض الملف نتيجة مشاكل مرتبطة بالعقار.

وقرر هؤلاء ممارسة حقهم في الطعن وطالبوا وزير الصناعة بالتدخل لإنصافهم، وأيضا للتعجيل في دراسة الملفات التي استغرقت وقتا طويلا وتجاوزت الآجال المحددة بدفتر الشروط بكثير ـ 20 يوما ـ، في حين لم يتم لحد الساعة الموافقة على أي طلب لاستيراد السيارات، وهو ما يساهم في تواصل مسلسل ارتفاع أسعار المركبات، التي شهدت أرقاما قياسية، متوقعين أن تكون سنة 2021 سنة بيضاء دون مركبات جديدة في السوق الجزائرية.

وأثار ملف استيراد السيارات اهتمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة الأسبوع الماضي، وتساءلوا عن سبب استمرار الغلق، بالنسبة لمركبات أقل من 3 سنوات رغم تقنين استيرادها عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وعدم صدور نصوص تطبيقية تؤطر العملية لحد الساعة، وأيضا تأخر توزيع رخص الاستيراد على الوكلاء الجدد، رغم أن اللجنة التقنية لدراسة الملفات باشرت نشاطها بتاريخ 25 ماي المنصرم، وكان يفترض توزيع أول الرخص بتاريخ 5 جويلية الماضي.

وقال النائب عن حركة مجتمع السلم تبوب سليم إن ملف استيراد السيارات شهد تأخرا ملحوظا، وأن وزارة الصناعة مطالبة اليوم بالإفراج عن الرخص الجديدة للاستيراد في القريب العاجل، خاصة أن معظم حوادث المرور المسجلة في الطرقات الجزائرية سببها الحظيرة المهترئة للمركبات نتيجة عدم دخول سيارات جديدة منذ سنوات.

وبالمقابل، يستعد وكلاء السيارات للتكتل عبر تنظيم جديد يضم حاليا 58 وكيلا معتمدا، انضموا إلى جمعية مهنية لا تزال تنتظر الاعتماد من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث أودعوا هؤلاء طلبا رسميا، في انتظار فصل السلطات فيه.