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الجزائر

ملفات مكتتبي عدل المتوفين هل يتم توريثها؟.. وزير السكن يوضح

الشروق أونلاين
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ملفات مكتتبي عدل المتوفين هل يتم توريثها؟.. وزير السكن يوضح
ح.م
وزير السكن طارق بلعريبي

أكد وزير السكن طارق بلعريبي، الخميس، بأن ملفات مكتتبي عدل المتوفين لا يتم توريثها.

وخلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني قال بلعريبي إنه بالنسبة لمكتتبي سكنات عدل المتوفيين فلا يمكن توريث ملفاتهم.

وأشار الوزير إلى أن هذا يتم حسب النصوص القانونية لا سيما المادة 20 من المرسوم التنفيذي 05-01 المعدل والمتمم الذي ينص على تسوية الملفات المكتتبين المتوفيين الذين قاموا بدفع الشطر الأول وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.

وبالنسبة لاستدعاء أصحاب الملفات الناقصة  أوالضائعة والطعون، أوضح بلعريبي بأن وكالة عدل قامت باطلاق منصة الكترونية خاصة بهذه الحالات.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع بأن الأرضية الرقمية تسمح بتسجيل ملفات المكتتبين وارسالها عبر المنصة والتكفل بانشغالاتهم عن بعد، حيث تقوم الوكالة بتبليغ المكتتبين عن طريق المنصة أو المواقع الالكتونية أو ارسال رسالة نصية إليهم، سواء بالقبول أو اتمام الملف أو الرفض.

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