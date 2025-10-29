-- -- -- / -- -- --
الجزائر

ملفات هامة على طاولة اجتماع الحكومة

الشروق أونلاين
ترأس، الوزير الأول سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة العديد من المشاريع التنفيذية، أبرزها تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك لتمويل المشاريع الإستثمارية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى تخفيض نسبة الفائدة ونسبة من هامش الربح على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية.

كما تناولت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.

وفي الاجتماع ذاته، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم أشغال إنجاز مشروع المدينة الجديدة سيدي عبد الله.

