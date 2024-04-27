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رياضة

ملفّ لاعب دولي جزائري وناديه الأجنبي فوق طاولة “التاس”

علي بهلولي
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ملفّ لاعب دولي جزائري وناديه الأجنبي فوق طاولة “التاس”
الأرشيف
محمد بن خماسة بِزيّ نادي الإسماعيلي المصري.

حدّدت المحكمة الرّياضية الدولية (التاس) بِمدينة لوزان السويسرية تاريخ دراسة ملفّ لاعب دولي جزائري سابق، لجأ إلى “الفيفا” لِمُقاضاة إدارة نادٍ مثّل ألوان فريقها الكروي.

وسَيُدْرس الملفّ في السابع من ماي المقبل، عِلما أن الأمر يتعلّق هنا بِاللاعب محمد بن خماسة وإدارة ناديه السّابق الإسماعيلي المصري.

وكان متوسّط الميدان بن خماسة قد انضمّ إلى نادي الإسماعيلي المصري في جانفي 2022، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2026.

لكن ابن وهران اضطرّ إلى مُغادرة نادي الإسماعيلي في جانفي 2023، والتحق بِفريق مولودية الجزائر. فضلا عن ذلك، رفع شكوى لدى الاتحاد الدولي لِكرة القدم (الفيفا)، يُبلغها عدم إيفاء مُمثّل الكرة المصرية بِمستحقّات مالية عالقة.

وبعد دراستها للملفّ، ألزمت “الفيفا” إدارة نادي الإسماعيلي بِمنح اللاعب بن خماسة مبلغ 1.7 مليون دولار. لكن مسؤولي الفريق المصري رفضوا هذا الحكم الصّادر ضدّهم، ولجأوا إلى المحكمة الرّياضية الدولية بِمدينة لوزان السويسرية، التي قرّرت حسم هذه القضية في السابع من ماي المقبل.

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