ملف استيراد السيارات: وزارة الصناعة تكشف تفاصيل جديدة

أعلنت وزارة الصناعة، الإثنين، عن تنصيب اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن اللجنة ستشرع في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأوضح البيان أن دراسة ملفات المتعاملين من طرف اللجنة سيكون وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي قام بها المتعاملون سابقا عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية.

وكشف الصدر ذاته عن ادراج عدة تعديلات وإجراءات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة، بهدف تخفيف، تسهيل وتبسيط الاجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة هذا النشاط.

1- إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي.

2- تبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما من خلال تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد وكذا تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية.

3- تحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل.

4- إلزام وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة، وذلك في إطار التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية.

ملـف استيراد السيارات..انفراج قريب يوم 17 ماي

شرعت وزارة الصناعة في استقبال ملفات الحصول على الاعتماد لاستيراد السيارات على أن يتم الفصل فيها خلال 30 يوم على أكثر تقدير.

وقالت مصدر على صلة بالملف، لموقع الشروق، أن ملف استيراد السيارات يعرف تقدما مهماً، بعد رفع جملة من العراقيل التي كان قد وضعها الوزير السابق فرحات أيت علي.

ومن بين الشروط التي ستساهم في سير ملف استيراد السيارات، إسقاط بعض الشروط “التعجيزية” على رأسها مساحة العرض، بحيث يلزم دفتر شروط _وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي_ الراغبين في الاستيراد حيازة مساحة لعرض السيارات والشاحنات الصغيرة بـ 4000 متر مربع، وهو الشرط الذي تم أسقطه دفتر الشروط الجديد.

إلى ذلك تمنح الموافقة النهائية، على الملفات التي تم إيداعها من قبل الوكلاء، في مدة 30 يوماً من تاريخ إصدار إيصال الايداع.

بالمقابل سيكون مدير الصناعة هو المعني بمراقبة شروط مساحات العرض على مستوى الولايات وهو ما يسمح بتسريع عملية دراسة الملفات، على عكس مكان عليه سابق وهي مركزية المراقبة من قبل الوزارة.

بالتفاصيل..هكذا يتم ممارسة نشاط استيراد السيارات الجديدة!

وحدد المرسوم تنفيذي، الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

ووقع المرسوم التنفيذي المعدل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بحيث وضع كل النقاط والتفاصيل التي تتحكم وتنظم نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا دفتري الشروط الملحقين به.

وجاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية انه لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.

ويودع طلب الحصول على الاعتمـــاد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم، ويجب أن يتكون الملف المطوب للحصول على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد.

1-دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة ”قرئ وصودق عليه.

2-بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة.

3- شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها.

4- القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة.

5- بطاقة التعريف الجبائية.

6- السجل التجاري.

7-مستخرج الجداول الضريبية مسوى

8-وثيقة محينة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعــي، بتاريــخ إيــداع الطلب.

9-قائمة المستخدمين ومؤهلاتهــم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

10-نسخـة مـــن عــقــد أو عــقــود الــوكــالــة الحصريــة التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين.