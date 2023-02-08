ملف التغذية المدرسية يعود للواجهة بعد 5 أشهر من الدخول

نقائص بالجملة والبلديات مطالبة بتداركها عاجلا

عرضت مديريات التربية الولائية على المصالح المختصة بالولايات جملة النقائص المسجلة بالمطاعم، بعد مرور خمسة أشهر من الدخول المدرسي الجاري 2022/2023، خاصة ما تعلق بنقص اليد العاملة وعدم احترام ممونين لبنود الصفقات المبرمة مع البلديات، طالبة التدخل العاجل لمواجهة تلك المشاكل ومن ثمة إنهاء “أزمة الإطعام”، وتمكين التلاميذ من الاستفادة من وجبات غذائية ساخنة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد في عديد المناسبات على ضرورة إيلاء ملف “التضامن المدرسي” أهمية بالغة، خاصة في مجالات التغذية المدرسية والنقل المدرسي والتدفئة.

وعاد ملف “التغذية المدرسية” إلى الواجهة، بعد مرور خمسة أشهر عن الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري، بسبب جملة النقائص والمشاكل التي وقف عليها بعض مديري التربية للولايات من خلال مفتشيات التغذية المدرسية، حيث أبرزوا من خلال إرسالاتهم معاناة جل المطاعم مع عائق نقص اليد العاملة المؤهلة وأعوان متخصصين لتسييرها، إلى جانب تسجيل عدم التزام بعض الممونين ببنود الصفقات المبرمة مع المجالس الشعبية البلدية، وهي العراقيل التي من شأنها الوقوف حجر عثرة في وجه تطوير الخدمات على مستوى المطاعم المدرسية والارتقاء بالتغذية المدرسية ببلادنا، على اعتبار أن الإطعام ليس مجرد “وجبات غذائية” لملء بطون التلاميذ، وإنما هو بمثابة “فعل تربوي” ونشاط اجتماعي مكمل للعملية البيداغوجية، يساهم في غرس القيم والأخلاق في صفوفهم وينمي القدرات الدراسية لديهم، ويعمل على تحسين الفوائد التعليمية والصحية لهم، مما يؤدي إلى تقليل الغياب بشكل كبير وتحقيق المساواة بين الجنسين، وكذا تحسين الأمن الغذائي على مستوى الأسر.

وبناء على تقارير مديريات التربية للولايات، سارعت المصالح المختصة على مستوى بعض الولايات، إلى توجيه مراسلات رسمية لرؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، تحثهم من خلالها على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة، قصد استدراك النقائص المسجلة والعمل على معالجتها تفاديا لتفاقمها في الميدان، من خلال ضرورة تفعيل مجالس التنسيق والتشاور عبر كل البلديات، مع ضرورة التجسيد الفعلي لمخرجات هذه المجالس ميدانيا، إلى جانب تعيين أعوان مؤهلين لتسيير المطاعم المدرسية وفقا لم تنص عليه المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03/18 المؤرخ في 15 جانفي 2018، بالإضافة إلى وجوب تفعيل السجلات الخاصة بالمطاعم المدرسية، أي “حركة وحساب المواد الغذائية”، مؤشر عليها من طرف مصالح المجالس الشعبية البلدية المختصة وفق النموذج الرسمي.

كما أمرت الولايات من مصالحها المختصة ضرورة دعوة الممونين لاحترام بنود الصفقات المبرمة مع البلديات، من خلال التقيد بفحوى البنود بندا ببند، علاوة على إلزامية إعداد “المخطط الغذائي الأسبوعي”، حسب ما ينص عليه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المحدد لكلفة الوجبة الغذائية، مع ضرورة المصادقة عليه من طرف رئيس المجلس بالتنسيق والتشاور وطبيب الصحة المدرسية، فضلا على تدعيم المطاعم المدرسية باليد العاملة، بغية ضمان تقديم وجبات غذائية ساخنة عبر كافة المدارس الابتدائية، في ظروف حسنة ومريحة وصحية، مع أهمية التأكد من نوعية المواد الغذائية المقدمة من طرف الممون، لغرض إعداد وجبات غذائية للتلاميذ بالإضافة إلى الاحتفاظ بـ”الطبق الشاهد”.