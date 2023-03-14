“ملف الجزائر قوي ومتكامل ويرشحها للفوز بشرف احتضان كأس إفريقيا 2025”

قبل تنقله إلى رواندا لحضور مؤتمر الفيفا.. رئيس الفاف جهيد زفيزف يؤكد:

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، يوم الثلاثاء، قبل التنقل إلى رواندا من أجل حضور أشغال المؤتمر الـ73 للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس بالعاصمة كيغالي، أن الملف الذي تقدمت به الجزائر للتنافس على نيل شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 قوي جدا.

وصرح زفيزف لوسائل الإعلام بمطار هواري بومدين، أن الجزائر تعتبر المرشح الأبرز لتنظيم “كان 2025″، بفضل الملف القوي والمتميز الذي تقدمت به، معتبرا أن حظوظها وفيرة لاختيار ملفها لاستقبال كأس إفريقيا، وقال: “الجزائر مرشحة للفوز بشرف تنظيم الكان قدمت ملفا قويا ومتكاملا من كل النواحي، لتنظيم دورة متميزة في حالة التصويت على ملفها”.

من جهة ثانية، قدم رئيس الفاف مؤشرات قوية على الثورة التي سيحدثها الناخب الوطني جمال بلماضي في التشكيلة بداية من التربص القادم المقرر ما بين 20 و28 مارس الجاري، الذي تتخلله مواجهتان رسميتان أمام منتخب النيجر ذهابا و إيابا برسم الجولتين 3 و4 من التصفيات المؤهلة إلى “كان2022” بكوت ديفوار والمؤجلة إلى جانفي 2024.

وقال زفيزف: “تشبيب المنتخب الوطني هو هدف استراتيجي للاتحاد الجزائري لكرة القدم والطاقم الفني الوطني، والكلام عن هذا الموضوع من صلاحيات الناخب الوطني جمال بلماضي، هو الوحيد القادر على الكشف عن لائحة اللاعبين وأسماء الوافدين الجدد”.

ويتواجد رئيس الاتحادية منذ يوم أمس برواندا لتمثيل الجزائر في مؤتمر الفيفا الذي سيكون على رأس جدول أعماله انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث سيخلف السويسري جياني أنفانتينو نفسه في هذا المنصب وسيواصل مهامه للعهدة الثانية باعتباره المترشح الوحيد.