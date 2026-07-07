ملف الذاكرة البيئية يدخل مرحلة التوثيق

أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، أن وزارتها باشرت، بالتعاون مع وزارة المجاهدين، مساعي التأسيس لملف الذاكرة البيئية، بهدف تسليط الضوء على الجرائم الاستعمارية التي استهدفت استنزاف الثروات الطبيعية والغطاء النباتي، دون أي اعتبار للجانب الإنساني، وذلك خلال افتتاح الدورة الأولى لأشغال اللجنة الوزارية المشتركة للذاكرة البيئية.

وأوضحت كريكو أن اللجنة الوزارية المشتركة للذاكرة البيئية تأسست مطلع نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن الدورة المنعقدة تعد الأولى من نوعها منذ إنشائها، وستخصص لإجراء تحاليل علمية وتوثيق شهادات مجاهدين في إطار إعداد ملف الذاكرة البيئية.

وأضافت الوزيرة أن اللجنة تسعى إلى بناء أدلة علمية ثابتة وموثقة تكشف حجم وآثار الجرائم البيئية التي ارتكبها الاستعمار، بما يدعم جهود توثيق الذاكرة الوطنية وإبراز الانتهاكات التي تعرضت لها البيئة والثروات الطبيعية خلال الحقبة الاستعمارية.