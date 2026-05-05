-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بسبب التأجيل في قضية وقائع بيع أملاك الدولة بالدينار الرمزي:

ملف الوزير حميد طمار أمام القضاء يوم 26 ماي الجاري

نوارة باشوش
  • 95
  • 0
ملف الوزير حميد طمار أمام القضاء يوم 26 ماي الجاري
ح.م

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، التأجيل إلى تاريخ 26 ماي الجاري، محاكمة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار حميد طمار، الفارّ من العدالة، إلى جانب رجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص” المختصة في المطاحن والمواد الغذائية، رفقة متهمين آخرين، المتابعين في ملف الفساد المتعلق بـ”الخوصصة وبيع أملاك الدولة بالدينار الرمزي”.
القرار الذي نطقت به رئيسة جلسة الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي، جاء بعد طلبات هيئة الدفاع التي التمست من هيئة المحكمة، الثلاثاء 5 ماي الجاري، منحها أجلا إضافيا للإطلاع الجيد على أوراق الملف لتقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 26 ماي.
وسيفتح ملف الوزير الفار حميد طمار ومن معه أمام هيئة المحكمة عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 تتراوح بين الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وجنحة تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد باكتساب ممتلكات بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
فيما وجّهت للوزير الأسبق تهم إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها المادة 26 فقرة 1، المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

مقالات ذات صلة
“تصديق”.. خدمة رقمية جديدة من بريد الجزائر

“تصديق”.. خدمة رقمية جديدة من بريد الجزائر

مقترح فرنسي بتمجيد أكبر لـ”الحركى” وخونة الثورة!

مقترح فرنسي بتمجيد أكبر لـ”الحركى” وخونة الثورة!

هذا هو عدد المؤسسات المعتمدة في الجزائر المنتجة لأدوية علاج السرطان

هذا هو عدد المؤسسات المعتمدة في الجزائر المنتجة لأدوية علاج السرطان

بداية موفقة للتلاميذ في الامتحانات التجريبية لـ”البيام” و”البكالوريا”

بداية موفقة للتلاميذ في الامتحانات التجريبية لـ”البيام” و”البكالوريا”

مسؤولة أوروبية سامية تزور الجزائر

مسؤولة أوروبية سامية تزور الجزائر

هكذا نتعامل مع الأضحية أياما قبل عيد الأضحى

هكذا نتعامل مع الأضحية أياما قبل عيد الأضحى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد