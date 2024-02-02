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رياضة

ملف تحويل بن رحمة إلى ليون يصل إلى أروقة “الفيفا”

علي بهلولي
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ملف تحويل بن رحمة إلى ليون يصل إلى أروقة “الفيفا”

قالت إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي بعد ظهيرة الجمعة، إن الاتحاد الدولي لِكرة القدم رسّم صفقة انتدابها للاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

جاء ذلك بِسبب تأخّر إجراءات توقيع صفقة انتقال المهاجم الجزائري، من فريق وست هام الإنجليزي إلى نادي ليون الفرنسي.

وانتقل بن رحمة إلى فرنسا والتحق بِمقرّ نادي ليون، وهناك أجرى الفحص الطبي وأمضى عقد الانضمام مساء الخميس. لكن تبيّن في الأخير أن مسؤولي فريق وست هام تماطلوا في إرسال بعض الوثائق الضرورية. عِلما أن ستار سوق الانتقالات في فرنسا وإنجلترا أُسدل مساء الخميس.

ولجأت إدارة نادي ليون إلى اتحاد الكرة الفرنسي، الذي راسل بِدوره “الفيفا” أملا في ترسيم الصّفقة. لِيُصدر المدير الرياضي للفريق لورون بوردوم بعدها بيانا يقول فيه إن هيئة مدينة زيوريخ السويسرية رسّمت الصّفقة، ومنحت اتحاد الكرة الإنجليزي أجلا لا يتجاوز سبعة أيّام من الآن لِمنح بن رحمة ورقة التسريح.

للإشارة، فإن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني مرّت بِالسيناريو ذاته تقريبا سهرة الـ 31 من أوت 2015، موعد إسدال ستار سوق الانتقالات الصيفية. وبعد أن ظنّ الرئيس فلورنتينو بيريز أنه جلب الحارس دافيد دي خيا إلى صفوف “الميرنغي”، راح يتّهم مسؤولي فريق مانشستر يونايتد بِالتأخّر في إرسال وثائق هذا الحارس. واستمرّ بعدها دي خيا في تمثيل ألوان النادي الإنجليزي.

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