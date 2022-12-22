ملف ترسيم الأساتذة المتعاقدين: وزير التربية يعطي تعليمات جديدة

قدم وزير التربية عبد الحكيم بلعابد جملة من التعليمات في إطار متابعة ملف ترسيم الأساتذة المتعاقدين الذي أقره رئيس الجمهورية.

وجاءت تعليمات بلعابد خلال ترؤسه، مساء الأربعاء، لندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، خُصّصت لمتابعة مدى التقدّم في مختلف العمليات والإجراءات المتعلّقة بالأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة نهائيا.

وحسب بيان للوزارة وبعد فحص نسبة التقدم في تنفيذ العمليات المرتبطة بهذا الملف ولاية بولاية، شدّد الوزير، على ضرورة التقيد بالآجال المضبوطة مع التحلّي بالصرامة اللازمة في تسيير العمليات المتبقية.

كما تمّ تقديم التوضيحات والشروحات الوافية بخصوص ما يجب القيام به على المستوى المحلّي في المرحلة المقبلة والوشيكة من هذه العملية. يؤكد البيان.

ويوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن عملية ترسيم ما يقارب 60 ألف أستاذ متعاقد التي أقرها الرئيس تبون ستنتهي شهر فيفري 2023 على أقصى تقدير.

وقال بلعابد خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 60 للاستقلال “أن عملية ترسيم ما يقارب 60 ألف أستاذ متعاقد، التي أقرها الرئيس تبون ستكتمل كأقصى حد شهر فيفري 2023, مع حفظ المناصب المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة”.

وذكّرت وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء في بيان، أن “الأولية المطلقة” في توظيف الأساتذة والمعلّمين تكون لخرّيجي المدارس العليا للأساتذة.

وأكد البيان في هذا السياق، أن عملية الترسيم الفوري للأساتذة المتعاقدين، لا تمسّ بالمناصب المخصّصة والمحجوزة لفائدة خرّيجي مدارس الأساتذة بشكل سنوي.

وجاء في بيان الوزارة: