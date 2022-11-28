ملف حسام عوار في طريقه للفيفا وبلماضي لم يقتنع بعدلي

بعد التأكد من انضمام آيت نوري وشعيبي

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم في طريقه لتسوية وضعية لاعب ليون الفرنسي حسام عوار ليلتحق بالمنتخب الجزائري ليصبح ثاني لاعب يتقمص الزي الوطني في عهدة الرئيس جهيد زفيزف بعد اللاعب ريان آيت نوري.

علمت الشروق من مصادر مطلعة، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تحصل منذ أيام فقط على وثيقة تغيير الجنسية الرياضية ممضاة من طرف اللاعب حسام عوار الذي تحصل أيضا على جواز السفر الجزائري، وأن الفاف ستراسل الفيفا في الساعات القادمة لتأهيله ليكون حاضرا في التربص القادم للخضر شهر مارس القادم والذي ستتخلله مباراتين أمام النيجر ذهابا وإيابا في إطار تصفيات كأس إفريقيا 2024 المقررة بكوت ديفوار.

“لقد تحصلنا على وثيقة تغيير الجنسية واللاعب تحصل رسميا على جواز سفره الجزائري الذي تم استخراجه من السفارة الجزائرية بفرنسا، وسيؤهل قريبا مثلما حدث مع اللاعب آيت نوري لاعب وولفرهامبتون الانجليزي”، وأضاف محدثنا أن عوار اقتنع بحديثه مع المدرب جمال بلماضي الذي أقنعه بالمشروع القادم للمنتخب الوطني الذي سيلعب من أجل التأهل إلى كأس العالم 2024، واقتنع أيضا بحديث الرئيس جهيد زفيزف مع اللاعب وأعضاء من عائلته”.

محدثنا أشار أن اللاعب حسام عوار منشغل هذه الأيام بالعروض التي وصلته من عديد الفرق أهمها نادي روما الإيطالي الذي يدربه البرتغالي جوزي مورينيو، هذا الأخير يريده في صفوفه بداية من الميركاتو الشتوي المقبل، علما أن نادي روما اقترح صفقة تبادل على نادي ليون بلاعبه الهولندي ريك كارسدوب، الذي سيرحل بشكل أكيد عن الفريق خلال الميركاتو القادم بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب، بالمقابل يحصل الفريق الإيطالي على نجمه حسام عوار الذي سينتهي عقده بشكل رسمي مع أولمبيك ليون في شهر جوان من العام القادم.

وفيما يخص اللاعب آيت نوري الذي تأكد رسميا حصوله على موافقة الفيفا، قال محدثنا أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان في اتصال مع عائلته منذ مدة واللاعب هو الذي اختار اللعب للمنتخب الوطني من دون ضغوطات.. وطلب فقط الإعفاء من التربص السابق لارتباطات عائلية (توجه لأداء العمرة رفقة عائلته).

أما لاعب تولوز الفرنسي، فارس شعيبي، فإن التحاقه بالخضر حسب مصدر الشروق سيكون في التربصات القادمة، خاصة وأنه ليس بحاجة لتغيير جنسيته الرياضية، كونه لم سبق له المشاركة مع المنتخب فرنسا.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر أخرى للشروق أن المدرب جمال بلماضي لم يضع أبدا في مفكرته لاعب الميلان ياسين عدلي المرشح حسب مصادر صحفية التنقل إلى نادي سمبدوريا الإيطالي خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة، علما أن اللاعب لم يشارك بانتظام مع فريقه الإيطالي وأن مستواه الحالي لا يسمح له للعب للمنتخب الوطني، غير أن أبواب المنتخب تبقى مفتوحة للاعب مستقبلا في حال وصوله إلى مستوى لاعب دولي.