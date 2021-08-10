ملف دمج المؤسسات يعود إلى الواجهة

شعلال تلتقي مديري الهيئات السينمائية

عاد ملف دمج المؤسسات السينمائية في إطار مشروع إطلاق المركز الجزائري للسينمائي الجزائري وهذا على هامش الاجتماع الذي جمع الوزيرة بمدراء المؤسسات السينمائية حيث استمعت شعلال إلى انشغالات مسؤولي هذه المؤسسات كما تم عرض وتقيم برامجها

وقال بيان للوزارة أن هذا الاجتماع يأتي في اللقاءات التي باشرتها الوزيرة منط تعينها مع مسؤولي عدد من الإدارات والدوائر الوزارية والمؤسسات الثقافية والفنية تحت الوصاية وضم اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة مديري كل من سينماتك الجزائر والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري، وانتهي الاجتماع بجملة من التوصيات أهمها بضرورة تجهيز كل المرافق السينمائية الواقعة تحت تصرف الوزارة ومؤسساتها تحت الوصاية عبر الوطن، والسعي إلى إدماج هذه المؤسسات في المشروع الثّقافي خاصة المقاربة الاقتصادية للسينما. وأشار البيان الى” ضرورة الحفاظ على الممتلكات السينمائية خاصة الأرشيف، وتسييرها باحترافية وعبر الدعائم الرقمية الحديثة”

وحسب ما تسرب من اجتماع الوزيرة رفقة إطارات المؤسستين فان ملف دمج المؤسسات السينمائية اخذ حصة الأسد في النقاشات حيث دافع مدير السينماتك عن مؤسسته وقال أنه لا يتعين دمجها لأنها تمثل جزء هام من ذاكرة السينما الجزائرية ويجب السعي إلى حفظها.

من جهة أخرى قال بيان لسينماتي كان اللقاء الذي جمع شعلال بمدراء المؤسسات السينمائية تناول عرض وتقييم لبرنامج هذه المؤسسات خلال النصف الأول من السنة وأضاف البيان المنشور على صفحة المركز أن النقاش تناول تحديدا مكتبة وأرشيف الأفلام التي تعتبر نقطة قوة للسينما الجزائرية وأعربت شعلال في هذا الصدد عن دعمها لجهود الحفاظ التراث السينمائي للسينماتيك.