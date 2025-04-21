ملف رقمنة قطاع الطاقة على طاولة عرقاب وبن مولود

احتضنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، اليوم الاثنين، اجتماعًا تنسيقيًا خصص لمتابعة مشاريع الرقمنة في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، ترأس الاجتماع كل من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، والوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، وعدد من الإطارات والمسؤولين من القطاعين المعنيين.

وشكل اللقاء فرصة لعرض وتقييم المشاريع الرقمية التي تم إنجازها، واستعراض الحلول الرقمية المعتمدة حاليًا، إلى جانب مناقشة خارطة الطريق الخاصة برقمنة القطاع، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير تسيير المرفق العام وتحسين نوعية الخدمات المقدّمة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، خاصة في مجالات الكهرباء والغاز وتوزيع المنتجات البترولية.