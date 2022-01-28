ملف عضوية إسرائيل على أجندة قمة القادة الأفارقة

مسعى الجزائر متواصل لطرد الكيان الصهيوني

نجحت المساعي والضغوط التي مارستها الجزائر، إلى جانب عدد من الدول الأفريقية كجنوب أفريقيا، ودول عربية كمصر وتونس، في إدراج ملف طرد إسرائيل من عضوية الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب على رأس لائحة الملفات التي ستناقش في قمة الرؤساء الأفارقة، المقرّرة في الخامس من شهر فيفري المقبل، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وذكر مصدر دبلوماسي جزائري، لصحيفة “العربي الجديد”، أن مساعي الجزائر منذ أشهر “تكلّلت بالنجاح” في إدراج طرد إسرائيل من الاتحاد الأفريقي في أجندة القمة الأفريقية الـ35 ومؤتمر الرؤساء ورؤساء الحكومات الأفارقة في الخامس من فيفري، مشيرا إلى أن “الجزائر ما زالت تنسق المواقف مع الدول الأفريقية والعربية الأعضاء في الاتحاد، لتحقيق هدف سحب صفة ملاحظ، التي كانت حصلت عليها إسرائيل بقرار إداري منفرد اتخذه مسؤول في الاتحاد الأفريقي”.

وفي الثالث من أوت الماضي، قدّمت سفارات سبع دول عربية أعضاء في الاتحاد الأفريقي في أثيوبيا، هي الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، مذكرة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فقي، أكدت فيها اعتراضها على قراره قبول الكيان الصهيوني عضوا مراقبا في الاتحاد، وطالبت بإدراج القرار للمناقشة، لكون الطلب الصهيوني لم يتم النظر فيه وفق نظام الاتحاد، ولم يُطرح لأي نقاش أو تشاور بين أعضاء منظمة الاتحاد الأفريقي، وهو “ما يمثل تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية”.

وقادت الجزائر وجنوب أفريقيا و24 دولة أخرى حملة داخل الاتحاد للدفع نحو “مراجعة قرار انفرادي اتخذه مفوض الاتحاد موسى الفقي في جويلية الماضي، بمنح دولة الاحتلال صفة مراقب في الاتحاد”، وفي أكتوبر الماضي، وافق المجلس التنفيذي للاتحاد على طرح القرار للمراجعة والنقاش في اجتماع وزراء الخارجية الذي عُقد في الشهر نفسه، لكن في الاجتماع الأخير، قرّر رفع الملف إلى مؤتمر القمة، الذي يتوقع أن يقرّر سحب الصفة من إسرائيل، خصوصا في ظل توافق دول أفريقية كبرى، بينها الجزائر ومصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، بشأن الملف.