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الجزائر

ملف عقود ما قبل التشغيل: وزير العمل الجديد يكشف عن استراتيجيته

الشروق أونلاين
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ملف عقود ما قبل التشغيل: وزير العمل الجديد يكشف عن استراتيجيته

أكد وزير العمل الجديد عبد الرحمان لحفاية، الخميس، في أول تصريح له بخصوص إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل إن العملية تستلزم اعتماد إجراءات استثنائية في إطار مقاربة تستدعي تدخل كل القطاعات المعنية  

وجاء في بيان وزارة العمل “ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد عبد الرحمان لحفاية اليوم الخميس 15 جويلية 2021 اجتماعا للجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات”.

وأكد عبد الرحمان لحفاية في كلمة ألقاها بالمناسبة أن تجسيد الإلتزام الحكومي بإدماج الشباب لن يتأتى بالأطر والإجراءات التقليدية بل يستدعي اعتماد الإجراءات الإستثنائية التي تفرضها طبيعة العملية في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات المعنية.

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التعليقات
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  • لهم حقوق ام لا ؟؟؟

    وماهو مصير المدمجين عند الخواص ..لانهم هم من عانوا كثيرا وبحثوا عند القطاعات العمومية لكنها بالمحسوبية ..فما كان عليهم الى العمل عند الخواص و انتم تعرفون الخواص **يحرثوا عليك وانت لا زم تتحمل** اذا حاولوا ايصال معاناة المدمجين عند الخواص ..او نطلب من الصحفيين نشر موضوع يدافع عن المدمجين عند الخواص وكيف يتم توظيفهم رسميا

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  • دولة ميؤوس منها

    أعطنا لغز

    2

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