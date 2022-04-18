ملف مباراة الجزائر والكاميرون تدرسه لجنة التحكيم بـ “الفيفا”

قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء الإثنين، إن ملف مباراة “الخضر” والضيف الكاميروني ستدرسه لجنة التحكيم التابعة لـ “الفيفا”.

جاء ذلك في بيان نشرته “الفاف”، وأوضحت بِخصوص الملف الذي رفعته إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم: “هذا الطلب مدفوع بِحقيقة أن ملف الشكوى المُقدّم، يستند إلى الحجج والاعتبارات الفنّية المُتعلّقة بِالتحكيم، والتي تتطلّب فحصا من قبل هيكل مُتخصّص”.

وكان الاعتقاد الشائع فحواه أن لجنة الانضباط التابعة لـ “الفيفا”، هي مَن تتكفّل بِمعالجة هذا الملف.

ويعني استلام لجنة التحكيم التابعة لـ “الفيفا” هذا الملف، أن المعالجة سترتكز على أخطاء حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما، وتقنية الفيديو (فار). ما يفتح الباب أمام احتمالات إعادة النظر في نتيجة مباراة العودة، أو برمجتها مرّة أخرى في تاريخ لاحق. عكس لو أُحيلت “القضية” إلى لجنة الانضباط، التي يتمحور عملها حول اتّخاذ قرارات عقابية، كإيقاف اللاعبين، أو المدرب، أو إجبار المنتخب على خوض مباراة دولية قادمة بِمدرجات شاغرة.

ويرأس لجنة التحكيم بـ “الفيفا” الإيطالي بييرلويجي كولينا، ويعمل رفقة أعضاء من قطر (نائب الرئيس) وجزر موريس وأمريكا وجمهورية التشيك والسيشل والباراغواي وزيلاندا الجديدة وكندا وجزر سليمان وإيطاليا وسنغافورة والبرازيل.