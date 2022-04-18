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رياضة

ملف مباراة الجزائر والكاميرون تدرسه لجنة التحكيم بـ “الفيفا”

علي بهلولي
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ملف مباراة الجزائر والكاميرون تدرسه لجنة التحكيم بـ “الفيفا”

قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء الإثنين، إن ملف مباراة “الخضر” والضيف الكاميروني ستدرسه لجنة التحكيم التابعة لـ “الفيفا”.

جاء ذلك في بيان نشرته “الفاف”، وأوضحت بِخصوص الملف الذي رفعته إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم: “هذا الطلب مدفوع بِحقيقة أن ملف الشكوى المُقدّم، يستند إلى الحجج والاعتبارات الفنّية المُتعلّقة بِالتحكيم، والتي تتطلّب فحصا من قبل هيكل مُتخصّص”.

وكان الاعتقاد الشائع فحواه أن لجنة الانضباط التابعة لـ “الفيفا”، هي مَن تتكفّل بِمعالجة هذا الملف.

ويعني استلام لجنة التحكيم التابعة لـ “الفيفا” هذا الملف، أن المعالجة سترتكز على أخطاء حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما، وتقنية الفيديو (فار). ما يفتح الباب أمام احتمالات إعادة النظر في نتيجة مباراة العودة، أو برمجتها مرّة أخرى في تاريخ لاحق. عكس لو أُحيلت “القضية” إلى لجنة الانضباط، التي يتمحور عملها حول اتّخاذ قرارات عقابية، كإيقاف اللاعبين، أو المدرب، أو إجبار المنتخب على خوض مباراة دولية قادمة بِمدرجات شاغرة.

ويرأس لجنة التحكيم بـ “الفيفا” الإيطالي بييرلويجي كولينا، ويعمل رفقة أعضاء من قطر (نائب الرئيس) وجزر موريس وأمريكا وجمهورية التشيك والسيشل والباراغواي وزيلاندا الجديدة وكندا وجزر سليمان وإيطاليا وسنغافورة والبرازيل.

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التعليقات
5
  • محمد

    الاحتمال الوحيد هو نسيان الأمر ..المقابلة انتهت والإقصاء تم..وقرار الفيفا سيكون بعدم إعادة المباراة..وفقط عليكم نسيان الأمر وعدم التعلق بالأوهام ..العمل مستقبلا على تفادي الأخطاء ونسيان أمر التحكيم الإفريقي..

    -1
  • معلق حر

    الاتحادية الجزائرية طلبت بطرح ملف الشكوى و الطعن أيضا على لجنة التحكيم للفيفا على إعتبار إستناد الملف على الأخطاء الفنية التحكيمية، هو إجراء تكميلي إحتياطي، لأن لجنة الإنضباط للفيفا أعلمت الفاف بقبولها دراسة الطعن و الشكوى من حيث الشكل يوم 6 أفريل وأن ردها سيكون يوم 21 أفريل و تكون حتما قد طلبت تقريرا من لجنة تحكيم الفيفا. مبدأيا و عملا بقوانين كرة القدم السبعة عشر، فإن القررات التحكيمية نهائية و يجب أن تحترم و هو ما سارت عليه المادة التاسعة لقانون الانضباط التابع للفيفا، من أن قرارات التحكيم نهائية و لا تقبل المراجعة من اللجان القضائية للفيفا. غير أنه يجب التمييز بين الأخطاء التحكيمية التقنية التقديرية البسيطة و بين الأخطاء الجسيمة المفتوحة التي تشوه نتيجة المباراة و من هنا و بإعتبار لجنة الانضباط للفيفا لجنة قضائية و قانونية مستقلة عن المكتب التنفيذي للفيفا يمكنها إعادة مباريات تصفوية مؤهلة للمونديال و هناك سوابق على ذلك و لو نادرا. كما أن قررات لجنة الإنضباط تقبل الإستئناف على مستوى لجنة الطعون للفيفا.

    1
  • adrari

    هذاوين فقتو ...انشاء الله يكون مافاتش الوقت

    1
  • Fares Zargou csc

    يعني بإذن الله مازال أمل؟؟!

    0
  • عبد العزيز

    الامر لايتطلب كل هذا الاخطاء واضحة اما لانها الجزائر لوكان منتخب عنده عقود رعاية ضخمة لتم الفصل في الملف في أقل من الزمن كله

    2

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