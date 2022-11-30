ملكة الجمال الافريقي وحيدة قروج تستعد لإحياء حفل ضخم بمناسبة يناير

أيام قليلة بعد نجاح مهرجان التراث الجزائري في طبعته الاولى

أقامت المتوجة السابقة بملكة التراث الأفريقي الجزائرية وحيدة قروج، مهرجان جمع بين الألبسة التقليدية الفاخرة، الرقص التقليدي، والصناعات والحرف..

وذلك شهر نوفمبر المنصرم، تخليدا لمشاركة المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية، التظاهرة الثقافية حضرها دبلوماسيون وممثلوا سفارات عن عدة دول، فنانون ومؤثرون، واعلاميون، إلى جانب جمهور واسع من مختلف الاعمار والفئات، المهرجان تخللته تكريمات لأسماء ثقيلة في الساحة الفنية على غرار القديرة فريدة كريم وبهية راشدي ولالاهم.. والممثلة بشرى عقبي.. وعروض أزياء أبهرت الحاضرين مع لوحات من الرقص الشعبي الفلكروي..

ونظرا لنجاح المهرجان، تسعى منظمته عارضة الأزياء وملكة التراث الى الاستمرار في مشوار دعم والحفاظ على موروثنا الثقافي من خلال تظاهرة اخرى خاصة بيناير بداية شهر جانفي ينتظر ان تكون أغنى وأضخم.