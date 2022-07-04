“ملكة العملة الرقمية” ضمن أكثر 10 أشخاص مطلوبين للعدالة في العالم

أدرج المكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي سيدة بلغارية تعرف باسم”ملكة العملة الرقمية” ضمن قائمة لأكثر 10 مطلوبين في العالم بتهمة الاحتيال.

واستطاعت روجا إغناتوفا الترويج لعملة مشفرة وهمية تعرف باسم “وان كوين”وإقناع المستثمرين في جميع أنحاء العالم بإرسال 4 مليارات دولار لها، ثم قفزت بهدوء على متن طائرة إلى اليونان واختفت، كما قال المدعون الفيدراليون.

وقالت السلطات الأمريكية إن عملة “وان كوين”عبارة عن عملية احتيال، ووصفها المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، داميان وليامز بأنها “هاربة دولية دبرت عمليات احتيال في جميع أنحاء العالم”.

أضاف ويليامز: “إنها الآن تجلس جنبًا إلى جنب في قائمة العشرة الأوائل مع قادة الكارتل والقتلة والإرهابيين، هذا ليس من قبيل الصدفة”.

وكشفت السلطات إن “وان كوين” هو أحد أكبر المخططات الهرمية في التاريخ الحديث، ومؤسسته البالغة من العمر 42 عاما متهمة بالاحتيال والتآمر في الأوراق المالية عبر الانترنت، وأن عقوبتها قد تصل إلى 20 عاما.

وأشارت سجلات المحكمة أن إغناتوفا عاشت أسلوب حياة فخم، ووجهت الأموال التي نالتها عبر الاحتيال إلى العقارات في بلغراد، وسباق الخيول في أبوظبي، وحقل نفطي في مدغشقر.

وقال مايك دريسكول ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي والمسؤول عن مكتب نيويورك: “في النهاية أنا واثق من أننا سنجدها”، وفق ما نشرته صحيفة “أن بي سي نيوز” الأمريكية.

وعرض إشعار لمكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 100 ألف دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على إغناتوفا التي استطاعت استدراج أشخاصا من 175 دولة لاستثمار أموالهم في العملة المزيفة.