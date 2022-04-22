ملكة بريطانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ 96 في كوخ صغير

سافرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، إلى قصر ساندرينغهام في مقاطعة نورفولك، حيث احتفلت بعيد ميلادها الـ 96 في كوخ صغير يعتبر من ملحقات القصر.

ويعتبر الكوخ الذي قضت فيه ملكة بريطانيا عيد ميلادها المكان الذي كان يحبه زوجها فيليب الذي توفي قبل نحو عام.

وبهذه المناسبة، تم التقاط صورة للملكة مع مهرين أبيضين، حيث تعكس هذه الصورة مدى اهتمامها وولعها بالخيول، ومن المرتقب أن يشارك المهران في عرض الخيول الملكية الذي سينظم في قلعة ويندسور.

وقال الأمير هاري في مقابلة مع محطة تلفزيونية أمريكية أن الملكة قد لا تكترث كثيرا لهذه المناسبة لأنه “بعد سن معينة تشعر بالملل من أعياد الميلاد”.

ووصفت مدبرة القصر، الكوخ الذي احتفلت فيه الملكة بعيد ميلادها بأنه كوخ “صغير وحميم” ولديه ارتباط قوي بالأمير فيليب.

وأطلقت مساء الخميس، طلقات التحية احتفالًا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الـ 96 في متنزه هايد بارك الشهير في لندن، كما سيتم طرح دمية باربي على شكل الملكة، وسيوزع القصر صورة جديدة للملكة مع مهرين أبيضين في قلعة وندسور.