ملكة بريطانيا تستثني ابنها وحفيدها من المشاركة في احتفالات اليوبيل

استثنت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الأميرين آندرو وهاري من الظهور معها خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية السبعين لجلوسها على العرش في مطلع الشهر المقبل.

وقررت الملكة البالغة من العمر 96 سنة أن أفراد العائلة المالكة فقط هم المعنيون بالظهور معها في شرفة قصر باكنغهام، باستثناء ابنها الأمير آندرو الذي تم تجريده من الألقاب العسكرية والرعاية الملكية بسبب قضية أخلاقية، وحفيدها الأمير هاري بعد أن انتقل مع زوجته ميغان إلى الولايات المتحدة وتخلى عن واجباته الملكية.

وقال مصدر في قصر باكنغهام: “بعد دراسة متأنية، قررت الملكة أن الظهور التقليدي للشرفة الملونة هذا العام يوم الخميس 2 جوان سيكون مقتصرا على جلالة الملكة وأفراد العائلة المالكة الذين يقومون حاليًا بمهام عامة رسمية نيابة عن الملكة” وفق ما نشرته صحيفة ” الغارديان” البريطانية.

ومن بين الأحداث التي تميز جميع المناسبات الملكية الكبرى تجمّع العائلة المالكة للتلويح إلى الحشود من شرفة القصر، وسيستمر الاحتفال باليوبيل البلاتيني لمدة أربعة أيام.