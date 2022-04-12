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ملكة بريطانيا تستذكر تجربتها مع فيروس كورونا

جواهر الشروق
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ملكة بريطانيا تستذكر تجربتها مع فيروس كورونا

استذكرت الملكة إليزابيث الثانية معركتها “الرهيبة” مع ” كوفيد 19″ عندما ناقشت تجربتها مع مريض تعافى من الفيروس بينما توفي شقيقه ووالده بنفس المرض.
وقالت الملكة البالغة من العمر 95 عاما، والتي ثبتت إصابتها بالفيروس في فيفري، إن المرض تركها تشعر “بالتعب الشديد والإرهاق” بينما أعلن قصر باكنغهام في ذلك الوقت أن الملكة تعاني من أعراض” شبيهة بالبرد الخفيف”.

وتحدثت الملكة إلى الموظفين والمرضى الذين تعافوا في مستشفى لندن الملكي عبر رابط الفيديو للاحتفال بالافتتاح الرسمي لوحدة الملكة إليزابيث، وهي منشأة رعاية حرجة تحتوي على 155 سريراً تم بناؤها في غضون خمسة أسابيع فقط لتلبية متطلبات الأوبئة، وفق ما نشره موقع “سكاي نيوز”.

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