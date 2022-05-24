ملكة بريطانيا لن تتلقى تحية القوات الخاصة لأول مرة

لن تتلقى ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، تحية القوات الخاصة لأول مرة منذ 70 عاما، حيث ستوكل المهمة إلى كبار أعضاء الأسرة الملكية.

وذكرت صحيفة “صنداي تايمز” أن الملكة ذات الـ 96 عامًا ، ستحضر جزءًا من الحدث، ولكن تم تعديل الحفل من أجل راحتها.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه تم تصوير الملكة وهي تستخدم عصا للمشي في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن تسببت “مشاكل التنقل العرضية” في تفويت افتتاح الولاية للبرلمان لأول مرة منذ 59عامًا، حيث تدخل تشارلز لإلقاء خطاب الملكة.

ومن الناحية التقليدية، خلال المراسم التي تعقب استعراض حرس الخيل، تُستقبل الملكة بتحية ملكية قبل القيام باستعراض القوات.

وقد شهد عيد ميلاد الملكة في الثاني من جوان حضوراً تاريخياً للقوات الملكة، وهي الفرقة الملكية الخاصة التي تقوم بعرض لحراس الخيل، وكانت الملكة تشهده بنفسها وتتلقى منهم التحية.

ووفقًا لصحيفة صنداي تايمز، لا تزال إليزابيث الثانية تأمل في حضور بعض مراسم الحفل الذي يبدأ أربعة أيام من الاحتفال بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة.

وتأتي هذه الأنباء مع مواصلة الملكة إسناد المسؤوليات المتزايدة إلى أفراد الأسرة المالكة في الوقت الذي تواجه فيه مشكلات صحية.