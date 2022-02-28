ملكة جمال أوكرانيا تصنع الحدث بحملها السلاح وتوعدها الجيش الروسي!

صنعت ملكة جمال أوكرانيا السابقة، أناستاسيا لينا، الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحملها السلاح وتوعدها الجيش الروسي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد انتعلت أناستاسيا حذاء عسكريا وامتشقت بندقية آلية هجومية، وتوعدت بأن “من يعبر الحدود الأوكرانية بنية الغزو سيتم قتله”.

وأضافت أنها استجابت لدعوة أوليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني، بحمل السلاح، لكل المواطنين القادرين على حمله والدفاع عن البلاد، فى مواجهة التوغل الروسي.

وتفاعل نشطاء مع صورة ملكة الجمال بالزي العسكري، وعبروا عن إعجابهم بدفاعها عن بلادها وتخليها عن الجمال والكعب العالي وتاج الملكة.

وأعرب مغردون عرب عن حظهم لأنهم ليسوا جنودا في الجيش الروسي، وإلا فإنهم سيلقون أسلحتهم ويستسلموا من أول نظرة وليس طلقة، خاصة وأن الجيش الأوكراني يضم في صفوفه آلاف الحسناوات!

وضجت المواقع بخبر تطوع أناستاسيا، التي مثلت بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم 2015، في صفوف المواطنين الذين انبروا للمشاركة في الدفاع عن بلدهم ضد الغزو الروسي.

وفي الوقت الذي أثنى فيه مغردون على شجاعتها الفائقة رغم أنوثتها الطاغية، سخر آخرون من تدوينة كتبتها عبر حسابها على إنستغرام قالت فيها إن كل من يعبر الحدود الأوكرانية بقصد الغزو سيقتل.

ونشرت منذ فترة أيضا فيديو ومجموعة صور وهي تتدرب على حمل السلاح وسط الثلوج، كما أثنت على الرئيس الأوكراني زيلنسكي الذي وصفته بالقائد الحقيقي، وشاركت متابعيها هاشتاغ “لا للحرب”.

ولأن الحرب خدعة فقد دعت لإزالة جميع إشارات المرور من الطرق كي يصعب على الجنود الروس التنقل داخل أوكرانيا.

وقالت في تدوينتها: “تفكيك لافتات الطرق على جميع طرق البلاد. دعونا نساعدهم على الذهاب مباشرة إلى الجحيم”.

في ذات السياق نشرت صفحة مسابقة ملكة جمال العالم على فيسبوك، صورتين للينا وهي بملابس المسابقة الدولية بجانب صورتها وهي تحمل السلاح.

وجاء في التعليق المرافق إنها “تركت بريق الأضواء، وقررت العودة إلى الجيش للدفاع عن وطنها ومن أجل سلام وحرية أمتها”.

يذكر أن أنستازيا عارضة أزياء وملكة جمال وفنانة أوكرانية، فازت بلقب ملكة جمال اوكرانيا في مسابقة دولية عام 2015، وتتحدث 5 لغات، ودرست التسويق والإدارة من جامعة (سلافيستيك).

ومنذ بدأ الأزمة الروسية الأوكرانية، نشرت أناستازيا العديد من التغريدات والتدوينات على صفحتها على انستغرام والتي تجمع ما يزيد عن 96 ألف متابع.