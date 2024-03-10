ملكة جمال العالم تشيكية ووصيفتها الأولى عربية

كشفت الجهة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم للعام 2024 عن تتويج حسناء تشيكية باللقب، فيما شابة عربية وصيفة أولى.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أحرزت ملكة جمال جمهورية تشيكيا كريستينا بيشكوفا لقب ملكة جمال العالم، وملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون وصيفة أولى، وذلك في ختام النسخة 71 من حفل انتخاب ملكة جمال العالم التي أقيمت في مدينة مومباي الهنديّة.

وكانت ياسمينا زيتون حصلت خلال المسابقة أيضاً على لقب ملكة جمال آسيا، وقد تميّزت بإجاباتها على الأسئلة التي طُرحت عليها خلال المسابقة بالإضافة إلى أناقتها. فقد ظهرت ياسمينا بثوب باللون الأزرق الملكي وبإطلالة باللون الزهري بالإضافة إلى الزي الهندي الذي ظهرت به على غرار باقي المُتسابقات تماشياً مع البلد المُضيف.

وتُوّجت كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك باللقب، متفوقة على 111 من زميلاتها من كل أنحاء العالم شاركن في التصفيات التمهيدية، وتأهلت 40 منهنّ للتنافس على اللقب.

واختيرت عارضة الأزياء التشيكية بيشكوفا (23 عاماً) ملكة جمال العالم بعد المرحلة النهائية التي ضمت أربع متسابقات، كل منهن فازت بلقب ملكة جمال منطقة جغرافية.

وتقدمت بيشكوفا التي درست الحقوق والمتأهلة عن أوروبا، على منافساتها المتأهلات للتصفية النهائية، عن كل من أفريقيا (ممثّلة ببوتسوانا)، وأميركا ومنطقة البحر الكاريبي (ممثّلة بترينيداد وتوباغو)، وآسيا وأوقيانيا (الوصيفة الأولى من لبنان).

وحلّت وصيفة أولى اللبنانية ياسمينا زيتون التي كانت فازت بالمركز الأول بين المتباريات من قارتي آسيا وأوقيانيا.

وأعربت زيتون (22 عاماً) التي ارتدت فستاناً أزرق برّاقاً، في تصريح لوكالة فرانس برس بالهاتف من الهند عن اعتزازها بكونها مثّلت لبنان “بطريقة جميلة” وحصلت على لقب الوصيفة، مشيرة إلى أنها “المرة الأولى التي يصل فيها لبنان إلى هذه المرحلة في انتخاب ملكة جمال العالم”.

وأضافت زيتون المتحدرة من بلدة كفرشوبا في جنوب البلاد “فعلتُ كل ما في وسعي ونقلتُ صوتنا كلبنانيين، وتحدثتُ عن كل ما يحصل في لبنان، وحاولتُ أن أظهر للعالم كم أن شعبه قوي ومميز”.

وكانت زيتون التي درست الصحافة ويبلغ طولها 167 سنتيمتراً، قد قالت، رداً على سؤال مشترك للمتنافسات، “تعلّمت بحكم نشأتي في لبنان كيف أنشر الحب أينما حللت، وكيف أكسب الاحترام وأقف على رجليّ كلما وقعت”.

وأضافت في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى أكثر من 220 قتيلاً وستة آلاف جريح ودمّر أحياء واسعة من العاصمة اللبنانية في أغسطس/ آب 2020 “حتى أكبر انفجار غير نووي في التاريخ لم يستطع أن يجعلنا نتوقف عن الحلم وتحقيق الإنجازات”.