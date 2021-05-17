ملكة جمال الكون مكسيكية.. وهذا ما فعلته ملكتا جمال بورما وسنغافورة!

خلال الدورة الـ 69 للعام 2021

فازت ملكة جمال المكسيك أندريا ميسا، بلقب ملكة جمال الكون 2021، متقدمة على ملكتي جمال البرازيل والبيرو اللتين تأهلتا أيضاً إلى المرحلة النهائية.

وتمكنت أندريا ميسا، البالغة من العمر 26 عاماً، من الفوز باللقب خلال المسابقة الـ 69 التي أقيمت في هوليوود، وتولى تقديمها الأمريكي ماريو لوبيز ومواطنته أوليفيا كولبو.

واغتنمت ملكة جمال بورما “ثوزار وينت لوين” فرصة ظهورها في المسابقة للتنديد بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة السياسية المدنية أونغ سان سو تشي في 1 فيفري.

وقالت في فيديو عُرض قبل المرحلة النهائية من المسابقة تَضَمّن صوراً لها وهي تشارك في التظاهرات المناهضة للمجلس العسكري “شعبنا يموت ويطلق عليه الجيش النار كل يوم”.

وأضافت:”أود أن أحض الجميع على التحدث عن بورما”.

وحصلت ملكة جمال بورما الخميس على جائزة أجمل زي تقليدي عن زيها المطرّز والمزيّن بزخارف بورمية تقليدية، وأثناء استلامها رفعت لافتة كتب عليها: “صلوا من أجل بورما”.

من جانبها نددت ملكة جمال سنغافورة “برناديت بيل أونغ” بالتمييز ضد الآسيويين، واستدارت أونغ خلال العرض لتكشف عن عبارة: “أوقفوا الكراهية ضد الآسيويين” على عباءتها بألوان العلم السنغافوري.

وكتبت أيضاً على “إنستغرام” تعليقاً أرفقته بصورة ملابسها: “ما النفع من هذه المنصة إذا لم أتمكن من استخدامها لإرسال رسالة قوية عن المقاومة ضد الأحكام المسبقة والعنف؟”.

وشاركت في دورة هذا العام 74 فتاة تتراوح أعمارهن بين 18 و 28 عاما من 74 بلدا ومن كل قارات العالم لنيل تاج الملكة.

يذكر أن ملكة جمال البرازيل خلفت ملكة جمال جنوب إفريقيا “زوزيبيني تونزي”، حاملة اللقب عام 2019 بعد منافسة مع أكثر من 70 متسابقة.

وكانت مسابقة ملكة جمال الكون قد ألغيت العام الماضي لأول مرة منذ العام 1952 بسبب تفشي وباء كورونا.

وأجريت الدورة الـ 69 للعام 2021 وسط إجراءات السلامة الخاصة المتبعة والقيود المفروضة تجنبا لتفشي الوباء.