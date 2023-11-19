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ملكة جمال الكون 2023.. تعرف على جنسية الحسناء الفائزة باللقب 

جواهر الشروق
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ملكة جمال الكون 2023.. تعرف على جنسية الحسناء الفائزة باللقب 
وكالات
شينيس بالاسيوس المتوجة بلقب ملكة جمال الكون 2023

كشفت الجهة المنظمة لمسابقة ملكة جمال الكون في نسختها الثانية والسبعين عن جنسية الحسناء الفائزة باللقب للعام 2023.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تُوجت، شينيس بالاسيوس، من نيكاراغوا، بلقب ملكة جمال الكون، التي نظّمت هذا العام في السلفادور.

وتسلمت بالاسيوس (23 عاما)، السبت، التاج والوشاح من ملكة جمال الكون السابقة الأميركية، أربوني غابرييل.

وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها شابة من نيكاراغوا بهذه المسابقة. وحصلت التايلاندية أنتونيا بورسيلد على لقب الوصيفة الأولى، والأسترالية مورايا ويلسون على لقب الوصيفة الثانية.

وفازت بالاسيوس التي قالت إن “التواضع والامتنان” من صفاتها الأساسية، على 83 متسابقة شاركن خلال أسبوع من المسابقات، التي شملت ارتداء ملابس سباحة وفساتين سهرة وفساتين تقليدية.

وفي إجابتها على السؤال النهائي أمام لجنة التحكيم، أكدت بالاسيوس “أهمية المساواة في الأجر بين الجنسين، حتى تتمكن المرأة من العمل في أي مجال”، مضيفة: “لا حدود للنساء”.

واستعرضت جميع المشاركات على خشبة مسرح في صالة أدولفو بينيدا الوطنية للألعاب الرياضية التي تم تجديدها حديثا في العاصمة سان سلفادور.

وأعلن منظمو الاحتفال الذي حضره رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، أن النسخة المقبلة ستقام في المكسيك.

و”ملكة جمال الكون”، هي مسابقة جمال دولية سنوية، وهي من أعرق مسابقات الجمال في العالم.

شاركت في المسابقة هذا العام فتيات من أكثر من 80 دولة.

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