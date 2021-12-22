ملكة جمال المغرب تثير السخط بإشادتها بإسرائيل!
أثارت كوثر بن حليمة، ملكة جمال المغرب، السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإشادتها بإسرائيل عقب مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون.
وعبرت بن حليمة في تصريحات وصفها الكثيرون بالصادمة عن سعادتها بالمشاركة في إسرائيل والترحيب الذي وجدته هناك، وتحدثت بشغف عن الروابط المشتركة بين المغرب وإسرائيل.
أعربت كوثر بن حليمة ملكة جمال المغرب عن بالغ سعادتها بزيارة إسرائيل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت في مدينة إيلات. 🇲🇦🇮🇱 pic.twitter.com/vE7phRtZg2
— StandWithUs Arabic قف معنا بالعربية (@SWUArabic) December 19, 2021
ونقلت مواقع عبرية تصريحات لممثلة المغرب قالت فيها: “كانت مسابقة ملكة جمال الكون بالنسبة لي امتدادا للأنشطة التي أردت أن أوصلها بنفسي، لأن ملكة جمال الكون هي منصة تعزز الوحدة، وتعزز الشمول الاجتماعي، وتعزز التعاون والتمكين”.
وفي تغريدة نشرها موقع “إسرائيل بالعربية”، قالت: ” زرت عدة مدن إسرائيلية وتعرفت على حضارتها وتاريخها”.
كان من دواعي سرورنا ان تشارك ملكة جمال المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون في ايلات وان تزور بلدات اسرائيلية. بانتظار المزيد من المشاركات في إسرائيل والمغرب 🇲🇦🇮🇱 @SWUArabic pic.twitter.com/tdmuhtkEA8
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 19, 2021
زرت عدة مدن إسرائيلية مثل #القدس والناصرة.. ملكة جمال #المغرب كوثر بن حليمة تشيد بإسرائيل، ماذا قالت؟ pic.twitter.com/OnoGBvSUV9
— TRT عربي (@TRTArabi) December 21, 2021
وهاجم مغردون بن حليمة ووجهوا لها انتقادات لاذعة، مؤكدين أن الدولة الوحيدة التي زارتها هي الأراضي الفلسطينية المحتلة التي لم ولن تكون تحت مسمى آخر ولو كثر المطبعون.
وعبر مغاربة عن استيائهم من ممثلتهم في مسابقة العار كما أسموها، لافتين إلى أنا جمالها عادي جدا ولم يقع الاختيار عليها كملكة إلا لأنها متصهينة.
في ذات السياق أكد البعض أن أصولها يهودية لا محالة لأن تصريحاتها لا تمت للعروبة والإسلام بصلة، كما تساءلوا أين تتجه المغرب بالتطبيع.
اخوتي وأخواتي
انا شخصيا عجزت عن كتابة اي تعليق على ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمه
اترك لكم التعليق .
فقط اقول واتساءل
هل هذه الفتاة مغربيه ؟
هل تحمل الجنسية المغربية ؟
هل هي عربيه ؟
هل هي مسلمه؟
هل هي صهيونيه ؟
هل شاركت في هذه المسابقة بقرار شخصي ؟
هل للحكومة المغربية علم بذلك pic.twitter.com/CxITFDvuax
— فواز العجمي (@fawazsalajmi) December 20, 2021
وقوبل وصول المتسابقة المغربية بتحريب كبير في ٍإسرائيل. وكتب السفير الإسرائيلي لدى الرباط ديفيد غوفرين في تغريدة: “يسعدني أن أرحب بالمغرب في إسرائيل من خلال كوثر بن حليمة… أتمنى لكوثر إقامة طيبة بإسرائيل وحظا موفقا في المنافسات”.
يسعدني ان أرحب بالمغرب في إسرائيل من خلال كوثر بن حليمة، التي تشارك في النسخة السبعين من مسابقة ملكة جمال الكون المقامة في اسرائيل يوم 12 من الشهر الحالي. اتمنى لكوثر اقامة طيبة بإسرائيل وحظا موفقا في المنافسات. pic.twitter.com/Iqbiop2dPD
— Dr. David Govrin (@DavidGovrin) December 1, 2021
وتوجت ملكة جمال الهند، هارناز ساندو، رسميا ملكة جمال الكون لسنة 2021، متفوقة على 79 متسابقة من مختلف البلدان، منها عربية.
كانت بين المتنافسات الثمانين على التاج ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمة ونظيرتها البحرينية منار نديم دياني، اللتان قامت دولتاهما بتطبيع علاقاتهما مع اسرائيل العام الماضي.#ملكة_جمال_الكون #إسرائيل #الهند #مسابقة https://t.co/CXlsPzy1xc
— euronews عــربي (@euronewsar) December 13, 2021