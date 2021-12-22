ملكة جمال المغرب تثير السخط بعد إشادتها بإسرائيل!

أثارت كوثر بن حليمة، ملكة جمال المغرب، السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إشادتها بإسرائيل عقب مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون.

وعبرت بن حليمة في تصريحات وصفها الكثيرون بالصادمة عن سعادتها بالمشاركة في إسرائيل والترحيب الذي وجدته هناك، وتحدثت بشغف عن الروابط المشتركة بين المغرب وإسرائيل.

ونقلت مواقع عبرية تصريحات لممثلة المغرب قالت فيها: “كانت مسابقة ملكة جمال الكون بالنسبة لي امتدادا للأنشطة التي أردت أن أوصلها بنفسي، لأن ملكة جمال الكون هي منصة تعزز الوحدة، وتعزز الشمول الاجتماعي، وتعزز التعاون والتمكين”.

وفي تغريدة نشرها موقع “إسرائيل بالعربية”، قالت: ” زرت عدة مدن إسرائيلية وتعرفت على حضارتها وتاريخها”.

وهاجم مغردون بن حليمة ووجهوا لها انتقادات لاذعة، مؤكدين أن الدولة الوحيدة التي زارتها هي الأراضي الفلسطينية المحتلة التي لم ولن تكون تحت مسمى آخر ولو كثر المطبعون.

وعبر مغاربة عن استيائهم من ممثلتهم في مسابقة العار كما أسموها، لافتين إلى أنا جمالها عادي جدا ولم يقع الاختيار عليها كملكة إلا لأنها متصهينة.

في ذات السياق أكد البعض أن أصولها يهودية لا محالة لأن تصريحاتها لا تمت للعروبة والإسلام بصلة، كما تساءلوا أين تتجه المغرب بالتطبيع.

وقوبل وصول المتسابقة المغربية بتحريب كبير في ٍإسرائيل. وكتب السفير الإسرائيلي لدى الرباط ديفيد غوفرين في تغريدة: “يسعدني أن أرحب بالمغرب في إسرائيل من خلال كوثر بن حليمة… أتمنى لكوثر إقامة طيبة بإسرائيل وحظا موفقا في المنافسات”.

وتوجت ملكة جمال الهند، هارناز ساندو، رسميا ملكة جمال الكون لسنة 2021، متفوقة على 79 متسابقة من مختلف البلدان، منها عربية.