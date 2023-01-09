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ملكة جمال كرواتيا تفضح لاعبين تقربوا منها في مونديال قطر

جواهر الشروق
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ملكة جمال كرواتيا تفضح لاعبين تقربوا منها في مونديال قطر
وكالات
ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا كنول

فضحت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا كنول، لاعبين حاولوا التقرب منها خلال فترة تواجدها في مونديال قطر 2022 لتشجيع فريق بلادها.

وأثارت ملكة جمال كرواتيا الملقبة بأكثر مشجعي كأس العالم جاذبية، جدلا واسعا بإطلالاتها الفاضحة من المدرجات في المونديال.

كذلك، كشفت أن عددا من نجوم كأس العالم أرسلوا لها رسائل خاصة للتعرف عليها بطريقة أو بأخرى عبر حساباتها على مواقع التواصل.

وأدلت الكرواتية البالغة 30 عاما بعدة تصريحات مؤخرا في بودكاست مع Barstool Sports.

وقالت: “نعم! أتذكر أن بعض اللاعبين أرسلوا رسائل للاطمئنان علي وأخرى للاعتذار، مثل: “كيف حالك، وكلام آخر”.

وأشارت إلى أن بعض اللاعبين كانوا يعتذرون عن هزم منتخب بلادها، لكنها لم ترد حتى خسروا”.

ولم يهزم المنتخب الكرواتي سوى منتخب الأرجنتين في دور نصف النهائي للمسابقة.

في ذات السياق لم تكشف ملكة جمال كرواتيا السابقة عن أسماء اللاعبين المعنيين، لكنها ألمحت لأحد نجوم المنتخب البلجيكي.

واكتفت بالقول بأنه لاعب كبير ومفاجأة.

أيضا، ورغم الاهتمام الإعلامي الذي دار حول الحسناء الكرواتية وإمكانية ارتباطها بأحد نجوم الكرة، إلا أنها أكدت بأنها غير مهتمة بمقابلة أي شخص.

وأوضحت كنول بأنها تسعى لجعل الآخرين يبتسمون ويستمتعون.

يذكر أن شعبية عارضة الأزياء، زادت خلال وجودها في قطر بنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وارتفع عدد متابعيها على إنستغرام إلى أكثر من 3,6 مليون متابع، أي أكثر بـ3 ملايين، قبل وصولها إلى قطر.

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