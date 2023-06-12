ملكة جمال كرواتيا تورط إعلامي سعودي شهير.. وصورة أثارت الجدل!

ورطت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا كنول، إعلامي سعودي شهير بصورة أثارت جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشعل الإعلامي السعودي، إبراهيم الفريان، شبكات التواصل بصورة له مع إيفانا، التقطت له خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ناديي مانستشر سيتي وإنتر ميلان.

ونشر الفريان الصورة المثيرة للجدل عبر حسابه على تويتر وقال: “الله يغربلها يا ساتر”، لتنال أكثر من 4 ملايين مشاهدة قبل أن يقوم بحذفها.

وكانت ملكة الجمال الكرواتية قد نشرت صورا لها على صفحتها الرسمية بمنصة إنستغرام خلال حضورها المباراة النهائية بالإضافة إلى سلسلة مقاطع فيديو عبر خاصية “الستوري”.

وفاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022، بعد تغلّبه على منافسه إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية الّتي أقيمت على أرض ملعب “أتاتورك الأولمبي”.

ونجح نادي مانشستر سيتي بحصد لقب المسابقة الأوروبية للمرة الأولى على مر التاريخ.

يذكر أن إيفانا كنول خطفت الأضواء خلال مونديال قطر بإطلالاتها المثيرة خلال حضورها لتشجيع فريق بلادها، وأثارت جدلا واسعا بقولها أن ستتجرد من كل ملابسها في حالة الفوز.

وفضحت إيفانا، البالغة 30 عاما والملقبة بأكثر مشجعي كأس عالم 2022 جاذبية، لاعبين تحرشوا بها، وحاولوا التقرب منها عبر إرسال رسائل خاصة خلال البطولة.

وأشارت إلى أن بعض اللاعبين كانوا يعتذرون عن هزم منتخب بلادها، لكنها لم ترد حتى خسروا”.