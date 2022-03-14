صدمت الفنانة المصرية وملكة الجمال السابقة، حورية فرغلي جمهورها بعدما كشفت في تصريحات تلفزيونية أنها تعيش مع ولد وبنت من العالم الآخر.

وأثارت فرغلي خلال حوارها في برنامج “حبر سري” الذي يعرض على قناة القاهرة والناس، جدلا حول إيمانها بالسحر وأعمال الشعوذة، خاصة بعد اعترافها في فقرة قارئة التاروت بأن منزلها مسكون.

وقالت الفنانة: “أعلم أن هناك عالم آخر ويعيش معي في المنزل فتى وفتاة صغيرة، أراهم بشكل دائم ويقومون بتسليتي دائما، إنهم لطيفين جدا ولا يقومون بإيذائي”.

وأضافت أنها “تسمع في بعض الأحيان أصوات غريبة في المنزل وكأنه شخص يتنفس بصوت عالي، ورغم تأقلمها مع الوضع إلا أنها تعلم بأن هذا السحر أو التسليط كما وصفته “القارئة” يقف عائقا أمام كل شيئ في حياتها”.

وكانت قد تحدثت في الحوار عن إيمانها بالسحر وتعرضها له بعد مسلسل ساحرة الجنوب حيث قالت إنها كانت تشعر بالتعب طوال الوقت وعانت من نقص الوزن وفقدان الشهية وعدم القدرة على النوم.

وأضافت: “اكتشفت العمل عندما كنت أخرج ورأيت شئ غريب فى الزرع وكنت بشوفها لقيت حاجة مثلثة كدا ومربوطة بسوليتب لقيت صاحبتي قالتلي أنه عمل”.

وتابعت: “كان مكتوب عليه حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف جوازها وخلفتها ورزقها”، لافتة إلى أنها شعرت بالتحسن بعد فترة من قراءة القرآن.

ملكة جمال مصر تجري 4 عمليات تجميل بأمريكا بعد تهشّم عظام أنفها

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، شهر ماي 2021، مجموعة من الصور للفنانة المصرية حورية فرغلي عقب عودتها من أمريكا، حيث أجرت 4 عمليات تجميل لترميم أنفها الذي تهشمت عظامه جرّاء حادث تعرضت له.

وقارن معجبوها بصورها قبل وبعد العمليات التجميلية، وقدّموا لها التهاني بمناسبة عودتها من شيكاغو في صورتها الطبيعية.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد خضعت فرغلي لعدة عمليات جراحية في أنفها بأحد المستشفيات الأمريكية، كي تعود لشكلها الطبيعي بعد معاناتها الكبيرة لسنوات بسبب أخطاء طبية من بعض الأطباء.

وجاءت العمليات على 4 مراحل، الأولى استغرقت 10 ساعات كاملة حيث قام الأطباء باستئصال عظام من القفص الصدري ومجموعة من الخلايا الجذعية لإجراء عملية تجميل لإصلاح أنفها.

أما الثانية، فقد كانت لتعديل الأنف، حتى يعود لشكله الطبيعي، إضافة إلى تطور حاسة الشم والتذوق، وبعدها جاءت العملية الثالثة والرابعة التي انصبت على تأهيل وضع العظام ليعود بناء الأنف كما كان.

وكانت فرغلي قد تعرضت منذ سنوات لحادث سقطت على إثره من فوق حصانها، مما أدى إلى تهشم عظام أنفها، مع معاناتها أثناء التنفس.

وقالت حورية فرغلي، قبل خضوعها للعملية: “أنا بين إيدين ربنا، مش عارفة هرجع للدنيا تاني ولا لأ، خصوصاً أني أجريت إحدى العمليات الجراحية في لندن منذ عامين، وقلبي توقف لمدة 4 دقائق، ولكن إرادة الله أعادتني للحياة مجدداً”.

وأكدت الفنانة حورية فرغلي أن “كلا من شقيقها ونجله وشقيقتها يرافقونها أثناء إجرائها العملية يوم 2 فبراير”، قائلة إنها “خايفة من الوجع أوي ومش عارفة هعيش ولا أموت، والحمد لله كافة الإجراءات حاليا تمت بنجاح”.

وأضافت: “سعيدة بكم الحب الذي وصلي من الجمهور، عانيت من التنمر من سنين وكنت بسمع شتايم وأنا مش محتاجة عمليات تجميل خاصة أنني كنت ملكة جمال مصر عام 2002 والمضاد الحيوي كان يلازمني أثناء تصوير الأعمال الفنية حتى إسألوا المخرجين”.

يذكر أن فرغلي، ممثلة مصرية، من مواليد 18 أكتوبر 1976، عاشت في الإمارات، وعادت إلى بلدها مصر في عام 2009.

حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، إلا إنها تنازلت عنه بعد ذلك لوصيفتها “نور السمري”، ومثلت منتخب الإمارات للفروسية، حيث إنها كانت عاشقة لركوب الخيل.

اتجهت إلى التمثيل عام 2010 وشاركت ببطولة عدد من المسلسلات والأعمال السينمائية الناجحة.

وكانت أول بطولة لها في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل “ساحرة الجنوب” الذي تألقت فيه واستطاعت أن تقنع الجمهور بموهبتها الفنية.