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ملك إسبانيا يرشّح سانشيز لتشكيل حكومة جديدة

الشروق أونلاين
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ملك إسبانيا يرشّح سانشيز لتشكيل حكومة جديدة
أرشيف
بيدرو سانشيز

كلّف ملك إسبانيا فيليبي السادس يوم الثلاثاء، رئيس الحكومة المنتهية ولايته بيدرو سانشيز بتشكيل حكومة جديدة.

وقالت رئيسة البرلمان الإسباني فرانسينا أرمينيغول، إن الملك أبلغها بقرار اقتراح سانشيز لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد أن أجرى محادثات مع الأحزاب السياسية.

ولم يتمكن منافس سانشيز المحافظ ألبرتو نونييس فيخو، من الحصول على الأغلبية التي تمكّنه من تشكيل الحكومة الأسبوع الماضي.

وسيتعين على سانشيز الحصول على دعم من النواب الكاتالونيين، للوصول إلى ائتلاف يمكنه من الحصول على أغلبية المقاعد، وبالتالي إمكانية تشكيل الحكومة.

ولدى سانشيز، الذي يرأس الحكومة منذ عام 2018، مهلة حتى 27 نوفمبر المقبل للحصول على ثقة البرلمان. وفي حال عدم حصوله على ذلك، ستتم تلقائيا الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

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