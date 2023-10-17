ملك الأردن: تهجير الفلسطينيين “خط أحمر”

في اجتماع مع القوات المسلحة

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني يوم الثلاثاء، رفض بلاده بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو إجبارهم على النزوح، سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة، فقد شدد الملك الأردني خلال ترؤسه اجتماعا للقوات المسلحة، على أن “ملف التهجير خط أحمر”.

وأكد الملك عبد الله في نفس السياق، أن “الأردن سيحمي حدوده، وسيدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه”. قائلا:””لن نسمح بموجات لجوء جديدة”.

“وأشاد الملك بموقف الأهل في غزة وتمسكهم بأرضهم. مبينا أهمية إيصال المساعدات إلى القطاع من دون قيد أو شرط، لضمان استمرارها. ومبديا استعداد الأردن لتقديم كل التسهيلات من أجل ذلك”، يضيف المصدر.