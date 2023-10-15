ملك الأردن عبد الله الثاني : منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين في قطاع غزّة جريمة حرب

قال ملك الأردن، عبدالله الثاني، أثناء لقائه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأحد 15 أكتوبر، في لندن أن منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة جريمة حرب يجب أن يدينها العالم ويرفضها.

قال ملك الأردن، عبدالله الثاني، أثناء لقائه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأحد 15 أكتوبر، في لندن أن منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة جريمة حرب يجب أن يدينها العالم ويرفضها.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية، فلفت ملك الأردن إلى ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، كما دعا إلى وقف الحرب على القطاع ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية وتلافي تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها.

ملك الأردن، عبدالله الثاني، جدد أيضا تحذيره من أية محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، والتي تعد خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنذر بآثار كارثية على دول المنطقة.

الملك الأردني قال أيضا أن بلاده ترفض ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين، كما شدّد على ضرورة رفض المجتمع الدولي لسياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة.

ملك الأردن، عبد الله الثاني وخلال لقاءه مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قال أيضا أنه على المجتمع الدولي إدانة استهداف المدنيين الأبرياء دون تمييز، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.