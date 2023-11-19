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ملك الأردن يرد على اعتداء الاحتلال للمستشفى الأردني بغزة

الشروق أونلاين
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ملك الأردن يرد على اعتداء الاحتلال للمستشفى الأردني بغزة
الملك الأردني عبد الله الثاني

رد الملك الأردني عبد الله الثاني، يوم الأحد، على اعتداء الاحتلال الصهيوني على الكوادر الطبية بالمستشفى الميداني الأردني بقطاع غزة. 

وقال عبد الله الثاني: “إن الاعتداء الإسرائيلي على الكوادر الطبية بالمستشفى الميداني الأردني بقطاع غزة “جريمة بشعة”، مشددا على أنه “سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم”.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها عاهل الأردن مع قائد قوة المستشفى العقيد ثائر الخطيب، اطمأن خلاله على المصابين جراء قصف إسرائيلي تعرض له محيط المستشفى، الأربعاء، وفق بيان للديوان الملكي.

وقال الملك الأردني للخطيب: “نحن معكم وكل الأردنيين فخورون بكم”، مؤكدا أن “الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى جريمة بشعة”، لافتا إلى أنه “سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم”.

والأربعاء، أعلن الجيش الأردني إصابة 7 من كوادره العاملين بالمستشفى الميداني بغزة، أثناء محاولتهم إسعاف فلسطينيين أصيبوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي.

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