ملك الأردن يشيد بجهود الجزائر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بو غالي يوم الثلاثاء في عمان، من طرف ملك الأردن عبدالله الثاني.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية، فقد أكد الملك عبد الله “عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والجزائر، وشعبيهما الشقيقين”.

كما جدّد الملك “دعم الأردن للجزائر في إنجاح جهودها الدولية كعضو غير دائم في مجلس الأمن، بما يخدم القضايا العربية. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

وأشاد العاهل الأردني بالمناسبة “بجهود الجزائر الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ودعم الأشقاء في القطاع من خلال تقديم المساعدات الإنسانية”.

ويصوّت مجلس الأمن يوم الثلاثاء على مشروع قرار تقدّمت به الجزائر ممثلة عن المجموعة العربية، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرفض أي مساع تهجير الفلسطينيين.