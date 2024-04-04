ملك الأردن يغادر البلاد “في زيارة خاصة”

غادر ملك الأردن عبدالله الثاني أرض البلاد يوم الخميس، في زيارة خاصة. حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن الديوان الملكي.

ولم يوضح المصدر وجهة العاهل الأردني خارج المملكة. لكنه أوضح أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أدى اليمين الدستورية نائبا للملك.

ويعرف الأردن منذ 25 مارس الماضي، احتجاجات حاشدة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان، تنديدا بالعدوان الذي يشنّه الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون، حسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، بإغلاق سفارة الاحتلال في الأردن. وإلغاء اتفاقية السلام الموقّعة بين الجانبين عام 1994.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي عن قرار باستدعاء سفير بلاده لدى الاحتلال الإسرائيلي على الفور، “تعبيرا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية على غزة”.

كما وجّه الصفدي “الدائرة المعنية في الوزارة بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعدم إعادة سفيرها، الذي كان غادر المملكة سابقا”.