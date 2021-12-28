ملك المغرب يصلي في معبد يهودي.. صورة تحدث جدلا

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لملك المغرب، محمد السادس، وهو يصلي في معبد يهودي، ما أثار جدلا واسعا.

وادعى ناشرو الصورة أن الملك المغربي زار كنيسا يهوديا بالدار البيضاء، وصلى هناك بالزي اليهودي إلى جانب عدد من الأشخاص.

ويظهر في الصورة المتداولة على نطاق واسع محمد السادس إلى جانب اليهود وهو يحمل بين يديه كتابا وجاء في التعليق: “ملك المغرب يقرأ التوراة في معبد بيت إيل أكبر كنيس يهودي في الدار البيضاء”.

واجتاحت التعليقات المنتقدة لتطبيع المغرب مختلف المنصات، وهاجم الكثيرون الملك وقالوا بأنه كشف عن أصوله الحقيقية دون تحقق من الصورة ومصدرها وحقيقتها.

وفي هذا الشأن أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس أن الصورة غير حقيقية وهي مركّبة والنسخة الأصليّة منها تظهر ممثلاً مصرياً خلال تصوير أحد المسلسلات وهي منشورة في مواقع إخباريّة مصريّة عدّة.

وأضاف التقرير أن النسخة الحقيقية يظهر فيها الممثّل المصريّ إدوارد خلال تصوير الجزء الثاني من مسلسل “الجماعة” سنة 2017، مجسّداً دور رجلٍ يهوديّ.

ويتطرّق المسلسل، من كتابة وحيد حامد وإخراج محمد ياسين، إلى تاريخ جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وقد عرض الجزء الأوّل منه سنة 2010، وأثار الكثير من الجدل.