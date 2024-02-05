ملك بريطانيا تشارلز الثالث مصاب بـ”شكل من السرطان”

أفاد بيان من قصر باكينغهام، مساء اليوم الإثنين 5 فيفري، بتشخيص ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، بـ”شكل من السرطان”.

البيان أفاد أنه “أثناء العملية الجراحية التي أجراها الملك مؤخرًا في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق” حيث “حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلاً من أشكال السرطان.”

بيان القصر الملكي البريطاني قال أن الملك بدأ اليوم “جدولًا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة.” كما أكد قصر باكينغهام أن الملك، تشارلز الثالث، سيواصل طوال هذه الفترة “القيام بأعمال الدولة والأوراق الرسمية كالمعتاد.”

تشارلز الثالث، واسمه تشارلز فيليب آرثر جورج، صاحب 76 عاما، أصبح ملك المملكة المتحدة منذ 8 سبتمبر 2022، خلفًا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية.