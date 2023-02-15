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رياضة

ملياردير أمريكي من أصل إيراني يستهدف شراء توتنهام

عمر سلامي
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ملياردير أمريكي من أصل إيراني يستهدف شراء توتنهام
ح.م
شعار نادي توتنهام الإنجليزي

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” الأمريكية، أن المستثمر  الإيراني الأصل، الأمريكي جهم نجفي، يستعد مع مجموعة من المستثمرين، لتقديم عرض بقيمة 3.75 مليار دولار، لشراء نادي توتنهام الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن الملياردير نجفي سوف يحصل على 70 % من ملكية توتنهام، فيما سيحصل باقي المستثمرين على نسبة 30 %، مع احتمال أن يأتي هؤلاء الداعمون من الخليج، وخاصة أبو ظبي.

ويعد نادي توتنهام من الأندية المستهدفة من طرف القطريين، حيث كشفت وكالة بلومبيرغ، في وقت سابق أن صندوقا قطريا قد يستهدف شراء مانشستر يونايتد أو ليفربول أو توتنهام.

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