ملياردير تركي في مفاوضات لشراء نادي تشيلسي

دخل الملياردير التركي محسن بيرق، مرحلة متقدمة من المفاوضات من أجل شراء نادي تشيلسي، بعدما عرضه مالكه الحالي الروسي رومان أبراموفيتش للبيع..

وقال سيدا بيرق، المدير العام لشركة “بيرق أي بي غروب” القابضة التي تعود ملكيتها لمحسن بيرق، في تصريح لوكالة “بي إي” البريطانية: “نؤكد بأننا تقدمنا بعرض لشراء نادي تشيلسي”.

وأضاف: “نريد رفع العلم التركي في لندن قريبا، نتفاوض حول بنود شراء النادي مع محامي أبراموفيتش ونحن في طور المفاوضات قبل التوقيع”.

وقبل الملياردير التركي، كان قد تقدم رجل الأعمال الأمريكي توبي بويهلي، مالك نادي لوس أنجلوس دودجرز الأمريكي للبيسبول، لشراء تشيلسي، كما تحدثت تقارير إعلامية إنجليزية أيضا، عن اعتزم رجل الأعمال المصري لطفي منصور، شراء النادي اللندني.

واشترى الروسي أبراموفيتش، نادي تشيلسي في عام 2003 مقابل 230 مليون دولار، ليقرر مؤخرا بيع النادي، بعد ضغوطات واجهها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.