ملياردير يقدم عرضا مغريا لمحمد صلاح

تلقى النجم محمد صلاح عرضا مغريا من أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم، للانضمام إلى صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتحدث المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، محمد مراد، عن أحد العروض التي تقاها صلاح بعد مغادرته لنادي ليفربول الإنجليزي.

وقال محمد مراد في تصريحات تلفزيونية: ” ما أعلمه أن صلاح تلقى عروضًا كبيرة من أندية في تركيا وأمريكا وإنجلترا”.

وأضاف: “أحد رجال الأعمال المصريين، وهو محمد منصور، مالك نادي سان دييغو الأمريكي، عرض عليه مبلغا كبيرا جدا، إلى جانب منحه أسهما في النادي “.

هذا، وأكدت تقارير إعلامية أن صلاح يريد الانضمام إلى بشكتاش التركي هذا الصيف، حيث يطلب اللاعب راتباً سنوياً يصل إلى 15 مليون يورو.

وغادر صلاح نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي، بعد تسعة أعوام حافلة بالإنجازات والألقاب.

ومن المنتظر أن يحسم صلاح وجهته المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة.