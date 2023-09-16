مليار دولار.. تبادلات اقتصادية وتجارية بين الجزائر وأندونيسيا

سفير جاكرتا يؤكد أن الرقم مرشّح للارتفاع قريبا

أعلن السفير الأندونيسي بالجزائر شليف أكبر تجندرانيغرات أن حجم التبادل الاقتصادي بين الجزائر وجاكرتا يفوق مليار دولار، وهو الرقم الذي يطمح الطرفان إلى رفعه مستقبلا، في حين كشف عن التحضير لاستحداث مجلس تعاون بين البلدين قريبا وهو ما سيعزّز الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح شليف أكبر خلال كلمة ألقاها بفندق “السوفيتال” نهاية الأسبوع الماضي، بمناسبة احتفالية الذكرى 78 لاستقلال أندونيسيا، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وشخصيات وطنية وسفراء وقناصلة، أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بشكل أكبر مستقبلا، في ظل العلاقات الممتازة التي تجمع الدولتين منذ أزيد من 60 سنة وحتى قبل الاستقلال حينما دعمت أندونيسيا الكفاح الجزائري.

كما شدّد السفير على أهمية التعاون مع الجزائر في قطاعات مختلفة على غرار التعليم العالي، إذ يُزاول العديد من الطلبة الجزائريين بالجامعات الأندونيسية، كما تقدّم أندونيسيا منحا للطلبة الجزائريين، وهو ما عمّق الشراكة في القطاع.

وعرّج سفير أندونيسيا بالجزائر على تفاصيل أخرى حول التعاون في المجال الطاقوي بين البلدين بالشراكة بين سوناطراك ومتعامل أندونيسي، إضافة إلى الشراكة العسكرية والتوافق الدبلوماسي لتحسين النظام الدولي، ودعم الترشيح المتبادل في الهيآت الدولية على غرار الأمم المتحدة وتأسيس مجموعة الصداقة الجزائرية الأندونيسية العام الماضي والتي تعدّ منصة لتعزيز الروابط الأخوية بين الطرفين.