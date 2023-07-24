مليار دولار.. تبادل تجاري بين الجزائر ومصر

العلاقات تصبو لإقامة شراكات استراتيجية.. سفير القاهرة:

قال السفير المصري بالجزائر مختار وريده، إن “العلاقات الثنائية بين البلدين تاريخية ضاربة بجذورها في عمق الزمن”، وإنها “في ذات الوقت علاقات ديناميكية وثرية ومتنوعة، ولديها آفاق واعدة على طريق النمو والازدهار، وذلك برعاية متواصلة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون”.

وذكر السفير وريده خلال احتفالية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو، أن الدليل على قوة الروابط والصلات بين مصر والجزائر، هو “تواتر الزيارات المصرية على المستوى الوزاري، وكذلك زيارات كبار المسؤولين المكثفة للجزائر الشقيقة على مدار الفترة الماضية، وذلك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية والرياضية”.

ونبه السفير إلى أن العلاقات المصرية-الجزائرية، “هي علاقات تضع نصب أعينها ضمان قوة ووحدة الصف العربي انطلاقا من أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ، وحرصاً على إقامة شراكات استراتيجية تعزز من تكامل القدرات الكامنة سعيا لإنشاء منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والتعاطي مع الأزمات الدولية المستجدة”.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أفاد الدبلوماسي المصري، أن “حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر زاد بنسبة 26% خلال عام 2022 ليصل لنحو مليار دولار تقريبا، ونأمل في مواصلة زيادته خلال العام الجاري، لاسيما في ضوء المزايا والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة المصرية لكبرى الشركات الجزائرية والعربية والأجنبية للاستثمار في مصر”.

وتوجه السفير بالتهنئة للجزائر على عضوية مجلس الأمن الدولي، وعلى نجاح تنظيم بطولة الألعاب العربية والتي شاركت فيها بلاده ببعثة رياضية ملموسة، إضافة إلى نجاح إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي شاركت مصر في الاحتفال الرسمي بإطلاقها الأسبوع الماضي.