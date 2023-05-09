مليار و300 مليون دولار صادرات الجزائر من مواد البناء (فيديو)

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الثلاثاء، أن صادرات الجزائر من مواد البناء بلغ مليار و300 مليون دولار.

وقال زيتوني خلال إشرافه على أول ورشة عمل مع مصدري مواد البناء المنتجة محليا: “بلغنا الآن إلى مليار و300 مليون دولار حجم صادرات الجزائر من مواد البناء”.

وتابع الوزير كلمته: “قدراتنا وإنتاجنا يتجاوز كثيرا هذا المبلغ في هذه الشعبة، رغم أننا قطعنا أشواط وبذلت الدولة مجهود كبير، وهذا لا يعكس حجم القدرات المتوفرة في السوق الجزائرية”.

وواصل وزير التجارة: “الجزائر تعول على قطاع البناء لرفع صادراتها خارج المحروقات، فهو قطاع واعد ومن بين القطاعات الأولى في الجزائر بإمكانيات ضخمة”.

وأكد وزير التجارة الطيب زيتوني، أن المنتجات الجزائرية في قطاع مواد البناء تتوفر على جودة عالية قائلا: “يمكننا من خلال هذه المواد تحقيق مكانة في السوق العالمية”.