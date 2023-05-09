-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

مليار و300 مليون دولار صادرات الجزائر من مواد البناء (فيديو)

ي.ك
  • 97
  • 0
مليار و300 مليون دولار صادرات الجزائر من مواد البناء (فيديو)
أرشيف
ميناء الجزائر

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الثلاثاء، أن صادرات الجزائر من مواد البناء بلغ مليار و300 مليون دولار.

وقال زيتوني خلال إشرافه على أول ورشة عمل مع مصدري مواد البناء المنتجة محليا: “بلغنا الآن إلى مليار و300 مليون دولار حجم صادرات الجزائر من مواد البناء”.

وتابع الوزير كلمته: “قدراتنا وإنتاجنا يتجاوز كثيرا هذا المبلغ في هذه الشعبة، رغم أننا قطعنا أشواط وبذلت الدولة مجهود كبير، وهذا لا يعكس حجم القدرات المتوفرة في السوق الجزائرية”.

وواصل وزير التجارة: “الجزائر تعول على قطاع البناء لرفع صادراتها خارج المحروقات، فهو قطاع واعد ومن بين القطاعات الأولى في الجزائر بإمكانيات ضخمة”.

وأكد وزير التجارة الطيب زيتوني، أن المنتجات الجزائرية في قطاع مواد البناء تتوفر على جودة عالية قائلا: “يمكننا من خلال هذه المواد تحقيق مكانة في السوق العالمية”.

مقالات ذات صلة
إيرادات النفط والغاز العربية في 2022

إيرادات النفط والغاز العربية في 2022

بداري: رسكلة نفايات الأشغال العمومية لتحقيق الثروة (فيديو)

بداري: رسكلة نفايات الأشغال العمومية لتحقيق الثروة (فيديو)

60 مؤسسة ناشئة ومصغّرة في المدرسة العليا لعلوم البحر (فيديو)

60 مؤسسة ناشئة ومصغّرة في المدرسة العليا لعلوم البحر (فيديو)

227 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية للراغبين بالاستثمار في الجنوب

227 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية للراغبين بالاستثمار في الجنوب

استثمارات وهمية تستنزف العقار الصناعي بسطيف

استثمارات وهمية تستنزف العقار الصناعي بسطيف

نحو سَن قانون جديد يُلزم التجار بخفض الأسعار في هذه الحالة

نحو سَن قانون جديد يُلزم التجار بخفض الأسعار في هذه الحالة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد