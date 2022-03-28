مليكة بن دودة تعود للواجهة من باب تخصّصها من إمارة الفجيرة

شاركت في إطلاق أول حلقة للبحث الفلسفي في الوطن العربي

عادت وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة مليكة بن دودة، إلى الظهور من باب تخصّصها، حيث أطلت وزيرة الثقافة والفنون السابقة ضمن كوكبة من الباحثين في الحقل الفلسفي في أول حلقة مخصّصة للفلسفة في العالم العربي من إمارة الفجيرة بالإمارات العربية.

وقالت بن دودة إن هذه الحلقة البحثية من شأنها أن تعيد التفكير الفلسفي إلى الواجهة المجتمعية والتقليل من الطابع النخبوي لهذا التخصص، حيث كشفت بن دودة أن الحلقة ستحط الرحال قريبا في الجزائر من خلال حدث فكري مهم لم تقدم بن دودة تفاصيله وهذا في إطار اللقاءات والنقاشات التي تنظمها الحلقة عبر عديد الدول. وكشفت بن دودة أن أعضاء الحلقة اتفقوا على إيجاد مجلس علمي للحلقة تكون مهمته التفكير في الملتقيات والملتقيات والمواضيع المختارة والتي ستنظمها الحلقة التي تقرّر أن تكون رحلة تجوب مختلف مدن الوطن العربي.

وكان الدكتور أحمد برقاوي، عميد بيت الفلسفة بالفجيرة، قد أعلن عن إطلاق حلقة الفجيرة الفلسفية، وهي أول مبادرة في العالم العربي ترمي إلى بحث العلاقة بين الفلسفة العربية والعالمية، حيث تجمع الحلقة نخب من أساتذة والباحثين في حقل الفلسفة، وهذا ضمن نشاط “بيت الفلسفة” السّاعي إلى تأصيل الوعي الفلسفي العربي.

وتضم الحلقة إضافة إلى الدكتورة بن دودة من الجزائر كل من الدكتور فتحي التريكي صاحب كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي، والدكتور محمد المصباحي، أستاذ بجامعة محمد الخامس-الرباط، والدكتور مشير عون أستاذ متفرغ في الجامعة اللبنانيّة، والدكتور حسن حماد أستاذ الفلسفة بكلية الآداب وأستاذ كرسي الفلسفة لليونسكو بجامعة الزقازيق، والدكتور موسى برهومة أستاذ في كلية محمد بن راشد للإعلام -الجامعة الأمريكية بدبي.