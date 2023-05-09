مليك ثياو: كنتُ مثل اليتيم في العرس حتّى جاء بن ناصر

قدّم اللاعب الدولي الألماني مليك ثياو تشكّراته إلى زميله الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وكان المدافع مليك ثياو (21 سنة) قد انضمّ إلى نادي ميلان آسي الإيطالي في صيف 2022 لِمدّة 5 مواسم، وبعد ثلاثة أعوام من التحاق بن ناصر بِهذا الفريق.

وقال ثياو في أحدث ظهور له عبر قناة “سكاي سبورتس” الألمانية: “لمّا التحقتُ بِالميلان، كان الفريق قد أحرز لِتوّه لقب بطولة إيطاليا. وجدت غرفة الملابس تعجّ بِالأبطال، فبقيت صامتا، إلى أن تقدّم منّي بن ناصر وأخذ بِيدي. وجدته يُشبهني كثيرا، خاصة من ناحية البساطة والهدوء وقلّة الكلام”.

وعن زميلهما النّجم السويدي والمهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، قال مليك ثياو: “إبراهيموفيش شخص جادّ وواثق من نفسه، لا يُحبّ مزاح الصّبيان. يُضفي نكهة مُميّزة على الحصص التدريبية”.