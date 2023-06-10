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“مليونيرة متسولة” في مصر.. هذا ما وجدوه بعد وفاتها

الشروق أونلاين
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“مليونيرة متسولة” في مصر.. هذا ما وجدوه بعد وفاتها
صورة متداولة للمتسولة المتوفية

أثيرت ضجة في مصر، بعد واقعة العثور على ما يقرب من مليون جنيه مصري داخل غرفة كانت تعيش فيها إمرأة متسولة، توفيت قبل نحو عشرة أيام.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، المتوفية بـ “المليونيرة المتسولة”، بعدما تم الكشف عن حصيلة الأموال التي جمعتها من التسول، خلال تواجدها على الأرصفة والشوارع.

وقال الأهالي في محيط منزلها إن المليون جنيه جمعتها هذه المرأة نتيجة تجولها الدائم في شوارع مركز الوقف، والجلوس أمام المحال التجارية، بقصد التسول.

وأوضحوا أنها جمعت ثروة كبيرة وصلت إلى نحو مليون جنيه، حتى فارقت الحياة منذ 10 أيام تقريباً، مشيرين إلى أن أهالي المركز كانوا قد تكفلوا بمصاريف دفنها.

وقسّم أصحاب المنزل تركتها على أشقائها الخمسة (4 سيدات ورجل) تحت إشراف لجنة من الأهالي بالمركز، بعد أن عثروا على قرابة مليون جنيه داخل أكياس في منزلها.

ورغم ثروتها الطائلة، تكفل أهالي الوقف بمصاريف دفنتها، كما منحوها المسكن الذي كانت تعيش فيه دون مقابل مالى نظرا لظروفها الاقتصادية التي كانوا يظنونها “صعبة”، كما تبين عدم زواجها حتى توفيت.

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